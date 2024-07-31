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Политика ,  
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В Думе решили расширить перечень оснований для прекращения гражданства

Дума предложила лишать полученного гражданства за непостановку на воинский учет
Авторы законопроекта предлагают лишать приобретенного гражданства за неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет

Все думские фракции во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет.

«Настоящий законопроект разработан в рамках работы Комиссии Государственной Думы по вопросам миграционной политики и направлен на обязательное исполнение «новыми гражданами» России конституционной обязанности по защите Отечества», — говорится в пояснительной записке.

По закону мужчины призывного возраста, получившие гражданство России, обязаны встать на воинский учет по месту жительства, однако «широкую огласку получают факты», когда иностранцы, вступив в гражданство, уклоняются от исполнения воинской обязанности, отметили авторы инициативы. Они подчеркнули, что получение гражданства — «это сознательный шаг, который должен проистекать из искренних намерений человека» и осознания им общенациональных интересов и ценностей страны. Перед вступлением в гражданство иностранцы приносят присягу, в которой обязуются уважать и соблюдать российские законы.

МВД обяжут предоставлять в электронной форме сведения о мужчинах, принятых в гражданство и обязанных принести присягу гражданина России.

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Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Среди авторов законопроекта — вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия»), первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

В Думе также предлагали увеличить срок службы в армии до двух лет и повысить призывной возраст для новых граждан, а также сделать постановку на воинский учет условием получения гражданства.

На прошлой неделе депутаты одобрили введение специального режима высылки для мигрантов, нарушивших закон. Им могут быть ограничены некоторые права, например свободные поездки по России или вождение автомобиля.

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Елена Чернышова
Госдума гражданство мигранты воинский учет
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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