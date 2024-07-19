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СК предложил ужесточить правила лишения гражданства после натурализации

СК предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления
СК предложил лишать приобретенного гражданства при подготовке, покушении или совершении любых тяжких или особо тяжких преступлений. Нынешнее законодательство предусматривает такую причину, но не уточняет конкретные правонарушения
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Следственный комитет (СК) предложил лишать паспорта натурализованных граждан в случае приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе СК. Соответствующая инициатива направлена для рассмотрения в Госдуму.

Согласно действующему законодательству, основаниями для прекращения гражданства России могут стать желание иностранца, ложные сведения в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законы, «выразившиеся в том числе в совершении приготовления или покушения на преступление», а также «действиях, создающих угрозу национальной безопасности». Еще одной причиной могут стать недостоверные данные, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство.

Натурализация — процесс приема в гражданство иностранца по его добровольному желанию. В России для этого необходимо соблюдение ряда условий: возраст старше 18 лет, срок непрерывного проживания — пять лет, наличие законных источников дохода, соблюдение Конституции и законов страны, а также владение русским языком на базовом уровне.

Натурализация возможна в упрощенном порядке, в частности, для жителей республик бывшего СССР, родившихся на территории РСФСР, состоящих в браке с россиянином, имеющих хотя бы одного родителя или недееспособных детей с гражданством России, участников программы добровольного переселения соотечественников за рубежом.

Глава СК Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по совершенствованию миграционной политики. Они содержат требование о лишении приобретенного гражданства в случае подготовки, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Нелегальное нахождение в России предложили признать отягчающим обстоятельством. СК также выступил за введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех мигрантов, синхронизацию процедуры получения гражданства с постановкой на воинский учет, а также за запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

«Вместе с тем предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан», — отметили следователи.

СК предложил запретить регистрацию мигрантов в «резиновых квартирах»
Политика
Фото:Ростислав Кошелев / ТАСС
В июне Бастрыкин обратился к депутатам Госдумы с просьбой ужесточить миграционное законодательство для устранения «напряженности ситуации». По его словам, за первое полугодие 2024-го число преступлений экстремистского характера с участием мигрантов выросло на 55%, развратных действий в отношении детей — на 25%.

Президент России Владимир Путин отмечал необходимость обсуждения миграционной политики. Он подчеркивал, что стране требуются люди определенной квалификации и подготовки, «со знанием языка и традиций». При этом глава государства заявил о потребности России в мигрантах, так как дефицит кадров ограничивает рост экономики.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Следственный комитет мигранты лишение гражданства Госдума Александр Бастрыкин
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