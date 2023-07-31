Суд оставил Беркович и Петрийчук в СИЗО

Суд отклонил жалобу на арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук арестовали в начале мая по делу об оправдании терроризма. Адвокат называла причиной преследования спектакль «Финист Ясный Сокол», повествующий об уехавших в Сирию женщинах

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд оставил без изменения постановления районного суда о продлении меры пресечения Беркович и Петрийчук», — сказано в сообщении.

Беркович и Петрийчук задержали в начале мая. Они находятся под арестом. Поводом для дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК, предусматривает до семи лет лишения свободы) против них стал спектакль «Финист Ясный Сокол». Его поставила Беркович, а Петрийчук является автором одноименной пьесы. Постановка рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски».

После возбуждения уголовного дела за Беркович поручились десятки деятелей культуры и искусства, среди которых Павел Лунгин, Константин Райкин, Нюта Федермессер, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие. Народный артист России Александр Розенбаум призывал «включить заднюю» в этом деле. «Я считаю, что переборщили сильно», — сказал он.

В основу дела против девушек легла экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская. «Согласно их исследованию, в пьесе, поставленной Беркович, якобы содержится героизация боевиков ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России), а также идеология радикального феминизма», — говорила адвокат Ксения Карпинская.



Российский еврейский конгресс (РЕК) после этого обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой о проверке в отношении Силантьева. РЕК обратил внимание главы СК на то, что в комментарии Силантьева, который он дал телеграм-каналу Lomovka по делу Беркович, «содержится множество антисемитских предрассудков». «Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям», — утверждали в РЕК. С выводами еврейской организации согласились в Духовном управлении мусульман России. Позднее Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте назвал экспертизу, которая легла в основу дела против Беркович и Петрейчук, «деструктологической». Как отметили в РФЦСЭ, деструктология не является наукой, областью техники, искусства или ремесла. При этом заключение эксперта должно основываться на «положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных». Силантьев, рассуждая о проведенной им экспертизе, утверждал, что постановка оправдывает терроризм, добавив следующее: «Это недопустимо, особенно когда за это премии театральные дают, когда это пиарится. Даже когда это, простите, люди еврейской национальности делают. Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским». С претензиями со стороны РЕК он не согласился, назвав это «попыткой отменить экспертизу».

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Президент Владимир Путин 29 июля заявил, что не в курсе дел Беркович, а также социолога Бориса Кагарлицкого (Минюст внес его в реестр иноагентов). Так он ответил на вопрос, «не 37-й ли у нас год».

«У нас 2023 год, и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят определенный ущерб внутри страны, должно быть», — сказал он.

Вместе с тем глава государства заявил, что впервые слышит фамилии Беркович и Кагарлицого и не понимает, «что они сделали». При этом он допустил, что, «может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили».