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Минюст назвал ненаучной «деструктологическую экспертизу» по делу Беркович

Минюст: «деструктологическая экспертиза» по делу Беркович не опирается на науку
В центре при Минюсте заявили, что деструктология не является наукой и экспертиза, ставшая основой для уголовного дела против Беркович и Петрийчук, не может служить доказательством
Евгения Беркович
Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

«Деструктологическая судебная экспертиза», которая легла в основу дела об оправдании терроризма против режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, не может быть признана как собственно экспертиза, говорится в ответе Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте. Его опубликовал в своем Telegram адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин.

«Такая экспертиза как вид (род) не существует и не может быть включена в перечень», — заявили в центре. Как отметили в РФЦСЭ, деструктология не является наукой, областью техники, искусства
или ремесла. При этом заключение эксперта должно основываться на «положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных».

В центре добавили также, что по делам о терроризме и экстремизме назначаются и проводятся судебные лингвистические или
комплексные психолого- лингвистические экспертизы, которые проводит РФЦСЭ. «Комплексные деструктологические» и прочие аналогичные (с надуманными названиями) экспертизы в этих документах не упоминаются по причине отсутствия в них научной обоснованности», — заключило ведомство.

Хамовнический суд 30 июня рассматривает ходатайство о продлении ареста Беркович и Петрийчук. За них поручились в том числе актеры Олег Меньшиков и Вениамин Смехов, Константин Райкин, руководитель РАМТ Алексей Бородин и другие, подтвердила РБК адвокат Беркович Юлия Трегубова.

Беркович и Петрийчук задержали в начале мая, им предъявили обвинения по статье об оправдании терроризма. Поводом для дела стал поставленный Беркович спектакль «Финист Ясный Сокол». В основу дела против девушек легла экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская. «Согласно их [экспертов] исследованию, в пьесе, поставленной Беркович, якобы содержится героизация боевиков ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России. — РБК), а также идеология радикального феминизма», — говорила ранее адвокат Ксения Карпинская.

Силантьев — доктор исторических наук, профессор, руководитель Лаборатории деструктологии в МГЛУ им. Мориса Тореза. Он — автор так называемой теории деструктологии, в рамках которой он объединял феномены массовых шутингов, медицинское диссидентство, сферу «магических услуг». В 2005 году Совет муфтиев России обвинил его в искажении фактов об исламе в книге «Новейшая история исламского сообщества России». Публикация книги привела к скандалу: Совет муфтиев России даже заявил о своем возможном выходе из Межрелигиозного совета России (МСР) в знак протеста. Через месяц Силантьев был уволен с должности исполнительного секретаря МСР. Сейчас Силантьев является «руководителем Правозащитного центра Всемирного русского народного собора» — организации под патронажем РПЦ и возглавляемой патриархом Кириллом. В этой же организации состоит бизнесмен Константин Малофеев (группа «Царьград»). Также Силантьев является членом экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте.

После публикации экспертизы проверку в отношении Силантьева просили провести Духовное управление мусульман Российской Федерации и Российский еврейский конгресс.

Материал дополняется.

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Минюст Сергей Бадамшин Евгения Беркович Светлана Петрийчук оправдание терроризма
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