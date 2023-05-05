Режиссера Беркович арестовали из-за получившего «Золотую маску» спектакля

Режиссера обвиняют в оправдании терроризма. Поставленный Беркович спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, вышедших замуж за радикальных исламистов и решивших уехать к ним в Сирию

Евгения Беркович (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал режиссера Евгению Беркович, которая была задержана в качестве подозреваемой по делу об оправдании терроризма. О такой мере пресечения просило следствие.

Среди пришедших на суд был лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

По делу проходит также Светлана Петрийчук. Именно по ее пьесе Беркович поставила спектакль «Финист Ясный Сокол». В нем рассказывается о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

Дело было возбуждено по ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Как сообщила защитник, уголовное дело против Беркович было возбуждено за публикацию читки пьесы на YouTube. «В постановлении говорится, что в неустановленное время в неустановленном месте <...> для неограниченного круга лиц была размещена читка пьесы на YouTube, в которой якобы содержится оправдание терроризма», — цитирует «РИА Новости» слова адвоката.

Беркович и Петрийчук были задержаны 5 мая 2023 года.

В 2022 году «Финист Ясный Сокол» победил в двух номинациях на театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы. Награду получили Петрийчук и костюмер Ксения Сорокина.

«В основу пьесы и спектакля легли реальные приговоры и протоколы допросов этих женщин — за последние годы в России, Казахстане, Узбекистане таких дел были сотни, если не тысячи. Что с ними случилось? Куда бегут эти женщины и, главное, откуда? В чем та неистребимая потребность человека — в вере, в любви, в ощущении себя частью чего-то большого и сильного, — что заставляет мужчин брать в руки оружие и убивать, а женщин — поддерживать их в этом?» — говорится в описании спектакля.

Как рассказал адвокат Никита Петреев, за Беркович поручились видные деятели культуры и искусства. «Многочисленные деятели культуры и искусства, в том числе Павел Лунгин, Константин Райкин, Анна Федермессер, Олег Меньшиков, Вениамин Смехов и другие, дали личное поручительство за Женю Беркович, которая была накануне задержана», — сказа он ТАСС. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что также подписала поручительство. Журналист Василий Полонский сообщил, что поручительства также получены от Лидии Мониавы, Максима Виторгана, Елены Панфиловой, Арины Бородиной.

По словам Петреева, в поручительствах указано, что Беркович будет в назначенный срок являться по вызову следователя в подразделение СК, а также в суд и не будет препятствовать производству уголовного дела.

Адвокат Ксения Карпинская сообщила, что уголовное дело в отношении Беркович было возбуждено на основании экспертизы Романа Силантьева, Галины Хизриевой и Елены Замышевской. «Согласно их исследованию, в пьесе, поставленной Беркович, якобы содержится героизация боевиков ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России. — РБК), а также идеология радикального феминизма. Вина Беркович якобы выразилась в том, что она выложила ролик с читкой этой пьесы на YouTube», — рассказала она, передает ТАСС. Карпинская считает, что для проведения такой экспертизы у Силантьева, Хизриевой и Замышевской нет достаточной квалификации.

Один из экспертов, Роман Силантьев, — автор так называемой теории деструктологии, в рамках которой он объединял феномены массовых шутингов («колумбайнов»), медицинское диссидентство, сферу «магических услуг». В 2005 году Совет муфтиев России обвинил его в искажении фактов об исламе в книге «Новейшая история исламского сообщества России». Публикация книги привела к скандалу: Совет муфтиев России даже заявил о своем возможном выходе из Межрелигиозного совета России (МСР) в знак протеста. Через месяц Силантьев был уволен с должности исполнительного секретаря МСР.

Экспертиза, проведенная группой Силантьева, как отметила адвокат, была проведена как «деструктологическая». Защитник отметила, что этот термин не входит «в перечни существующих экспертиз» и является «лженаучным».

Беркович в 2013 году окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. Она участвовала в труппе «Седьмая студия», ставила спектакли в «Гоголь-центре», МХТ имени А.П. Чехова и на других площадках. Петрийчук окончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина.