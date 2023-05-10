Розенбаум призвал «включить заднюю» в деле режиссера Беркович

Режиссера и автора пьесы «Финист Ясный Сокол» арестовали по делу об оправдании терроризма. Розенбаум назвал неправильным держать «в кандалах двух девушек» и заявил, что в этом деле правоохранительные органы «переборщили сильно»

Александр Розенбаум (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Народный артист России Александр Розенбаум призвал «включить заднюю» в деле режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Он признался, что не видел постановку «Финист Ясный Сокол», но отметил, что Беркович и Петрийчук «написали об обманутых женщинах».

«Мы понимаем, что кому-то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи... В кандалах двух девушек. <...> Я считаю, что переборщили сильно. Пора заднюю включать», — говорит музыкант на видео с концерта, опубликованном в телеграм-канале «Новой газеты».

Он напомнил о фильме Веры Глаголевой «Одна война» (2009) о женщинах, которые родили детей от немцев во время оккупации. «Я никогда не мог и никто бы из вас не мог представить, что Веру бы притянули за оправдание фашизма», — заметил Розенбаум.

На прошлой неделе Замоскворецкий суд Москвы арестовал Беркович и Петрийчук — автора пьесы, по которой был поставлен спектакль, — по делу об оправдании терроризма. «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, которые познакомились в Сети с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль победил в двух номинациях на театральной премии «Золотая маска» — за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Как сообщила защитник, уголовное дело против Беркович было возбуждено за публикацию читки пьесы на YouTube. И Беркович, и Петрийчук отказались признать вину.