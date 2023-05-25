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Политика ,  
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Мусульмане попросили проверить на антисемитизм эксперта из дела Беркович

Духовное управление мусульман поддержало обращение РЕК к Бастрыкину из-за дела Беркович
Эксперт из дела режиссера Беркович, на основании слов которого ее обвинили в оправдании терроризма, разжигает межнациональную рознь, считает Духовное управление мусульман. Организация попросила СК проверить его высказывание
Роман Силантьев
Роман Силантьев (Фото: kurganvera.ru)

Духовное управление мусульман Российской Федерации выступило в поддержку Российского еврейского конгресса (РЕК), который ранее обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении Романа Силантьева — эксперта по уголовному делу в отношении театрального режиссера Евгении Беркович, на основании заключения которого ее обвинили в оправдании терроризма.

Копия письма первого зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова президенту Российского еврейского конгресса Юрию Каннеру есть у РБК. Представитель пресс-службы Духовного управления мусульман подтвердил РБК, что организация направила такое обращение президенту РЕК.

В письме говорится, что Духовное управление мусульман «полностью солидаризируется» с обращением РЕК на имя главы СК Александра Бастрыкина, в котором организация просила провести проверку публичных высказываний Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни.

«Считаем должным обратить внимание широкой общественности на недопустимость любых действий, направленных на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, как противоречащих российскому законодательству, так и здравому смыслу», — говорится в сообщении духовного управления мусульман.

Доктор исторических наук, профессор Роман Силантьев — автор так называемой теории деструктологии, в рамках которой он объединял феномены массовых шутингов («колумбайнов»), медицинское диссидентство, сферу «магических услуг». Он возглавляет Лабораторию деструктологии в МГЛУ им. Мориса Тореза.

В 2005 году Совет муфтиев России обвинил его в искажении фактов об исламе в книге «Новейшая история исламского сообщества России». Публикация книги привела к скандалу: Совет муфтиев России заявил о своем возможном выходе из Межрелигиозного совета России (МСР) в знак протеста. Через месяц Силантьев был уволен с должности исполнительного секретаря МСР.

Сейчас Силантьев является руководителем Правозащитного центра Всемирного русского народного собора — организации под патронажем РПЦ и возглавляемой патриархом Кириллом.

Зачем РЕК обратился к Бастрыкину

Российский еврейский конгресс обратился к Бастрыкину с просьбой о проверке в отношении религиоведа Романа Силантьева, который руководит лабораторией деструктологии в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ им. Мориса Тореза), в середине мая.

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РЕК обратил внимание главы СК на то, что комментарии Силантьева, который он дал телеграм-каналу Lomovka по делу Беркович, «содержится множество антисемитских предрассудков». «Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям», — заявили в РЕК.

В видео, опубликованном телеграм-каналом, Силантьев рассуждал о спектакле «Финист Ясный Сокол», из-за которого Беркович обвинили в оправдании терроризма. В спектакле речь идет о женщинах, вышедших замуж за радикальных исламистов и решивших уехать к ним в Сирию. В 2022 году постановка победила в двух номинациях театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы. Силантьев считает, что давать премии за такие спектакли недопустимо.

«Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским. У нас есть целая группа евреев, которые вступили в эту организацию и там благополучно скончались. Наблюдая это — при том что ваххабиты хотят всех евреев вырезать под корень, — наблюдая это со стороны евреев, это уже постмодерн, честно говоря. Но это есть, есть в театрах известных. Это безобразие надо прекращать, тут действительно невыдуманные претензии. Спектакль действительно об оправдании терроризма, о тех, кто поехал убивать», — заявил Силантьев. При этом в письменной расшифровке видеосообщения, опубликованного «Ломовкой», фрагмента о евреях и ваххабитах нет.

Российский еврейский конгресс привлек к экспертизе высказывания Силантьева доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Михаила Дымарского, который подтвердил, что комментарий действительно содержит признаки антисемитизма.

Силантьев обвинения в антисемитизме отвергает. «В чем здесь разжигание розни? По сути, антисемитизм разжигает сама Беркович. Я бы на месте Российского еврейского конгресса действия Беркович осудил, как осудил деятельность террористической организации, которую она поддерживает. Я хотел обратить внимание еврейского сообщества на неадекватных его представителей, которые такие вещи позволяют, то есть вести агитацию в пользу организации, которая хочет убить всех евреев», — сказал он РБК.

Идею организовать проверку против него он назвал «полной глупостью». «Естественно, я ничего против евреев не имею <...> Я не думаю, что Следственный комитет к этому серьезно отнесется. Просто попытка отменить экспертизу, не более. Но вряд ли это получится», — заявил Силантьев.

Уголовное дело против Беркович

Дело против Беркович завели в начале мая по ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Как сообщила ее адвокат, уголовное дело против Беркович было возбуждено за публикацию читки пьесы на YouTube.

Вместе с Беркович по делу проходит также Светлана Петрийчук — автор пьесы, по которой был поставлен спектакль.

В основу дела легла экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская. Экспертиза, проведенная группой Силантьева, как отметила адвокат, была проведена как «деструктологическая». Адвокат Беркович Ксения Карпинская указывала, что этот термин не входит «в перечни существующих экспертиз» и является «лженаучным». Эксперты пришли к выводу, что в пьесе, поставленной Беркович, якобы содержится героизация боевиков ИГ (организация признана террористической и запрещена в России), а также идеология радикального феминизма.

Беркович и Петрийчук были задержаны 5 мая 2023 года, сейчас они находятся под арестом. Вину они не признают.

Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Наталья Демченко Наталья Демченко
Евгения Беркович антисемитизм Духовное управления мусульман Российский еврейский конгресс СК РФ Александр Бастрыкин

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