Мусульмане попросили проверить на антисемитизм эксперта из дела Беркович

Эксперт из дела режиссера Беркович, на основании слов которого ее обвинили в оправдании терроризма, разжигает межнациональную рознь, считает Духовное управление мусульман. Организация попросила СК проверить его высказывание

Роман Силантьев (Фото: kurganvera.ru)

Духовное управление мусульман Российской Федерации выступило в поддержку Российского еврейского конгресса (РЕК), который ранее обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении Романа Силантьева — эксперта по уголовному делу в отношении театрального режиссера Евгении Беркович, на основании заключения которого ее обвинили в оправдании терроризма.

Копия письма первого зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова президенту Российского еврейского конгресса Юрию Каннеру есть у РБК. Представитель пресс-службы Духовного управления мусульман подтвердил РБК, что организация направила такое обращение президенту РЕК.

В письме говорится, что Духовное управление мусульман «полностью солидаризируется» с обращением РЕК на имя главы СК Александра Бастрыкина, в котором организация просила провести проверку публичных высказываний Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни.

«Считаем должным обратить внимание широкой общественности на недопустимость любых действий, направленных на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, как противоречащих российскому законодательству, так и здравому смыслу», — говорится в сообщении духовного управления мусульман.

Доктор исторических наук, профессор Роман Силантьев — автор так называемой теории деструктологии, в рамках которой он объединял феномены массовых шутингов («колумбайнов»), медицинское диссидентство, сферу «магических услуг». Он возглавляет Лабораторию деструктологии в МГЛУ им. Мориса Тореза. В 2005 году Совет муфтиев России обвинил его в искажении фактов об исламе в книге «Новейшая история исламского сообщества России». Публикация книги привела к скандалу: Совет муфтиев России заявил о своем возможном выходе из Межрелигиозного совета России (МСР) в знак протеста. Через месяц Силантьев был уволен с должности исполнительного секретаря МСР.



Сейчас Силантьев является руководителем Правозащитного центра Всемирного русского народного собора — организации под патронажем РПЦ и возглавляемой патриархом Кириллом.

Зачем РЕК обратился к Бастрыкину

Российский еврейский конгресс обратился к Бастрыкину с просьбой о проверке в отношении религиоведа Романа Силантьева, который руководит лабораторией деструктологии в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ им. Мориса Тореза), в середине мая.

РЕК обратил внимание главы СК на то, что комментарии Силантьева, который он дал телеграм-каналу Lomovka по делу Беркович, «содержится множество антисемитских предрассудков». «Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям», — заявили в РЕК.

В видео, опубликованном телеграм-каналом, Силантьев рассуждал о спектакле «Финист Ясный Сокол», из-за которого Беркович обвинили в оправдании терроризма. В спектакле речь идет о женщинах, вышедших замуж за радикальных исламистов и решивших уехать к ним в Сирию. В 2022 году постановка победила в двух номинациях театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы. Силантьев считает, что давать премии за такие спектакли недопустимо.

«Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским. У нас есть целая группа евреев, которые вступили в эту организацию и там благополучно скончались. Наблюдая это — при том что ваххабиты хотят всех евреев вырезать под корень, — наблюдая это со стороны евреев, это уже постмодерн, честно говоря. Но это есть, есть в театрах известных. Это безобразие надо прекращать, тут действительно невыдуманные претензии. Спектакль действительно об оправдании терроризма, о тех, кто поехал убивать», — заявил Силантьев. При этом в письменной расшифровке видеосообщения, опубликованного «Ломовкой», фрагмента о евреях и ваххабитах нет.

Российский еврейский конгресс привлек к экспертизе высказывания Силантьева доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Михаила Дымарского, который подтвердил, что комментарий действительно содержит признаки антисемитизма.

Силантьев обвинения в антисемитизме отвергает. «В чем здесь разжигание розни? По сути, антисемитизм разжигает сама Беркович. Я бы на месте Российского еврейского конгресса действия Беркович осудил, как осудил деятельность террористической организации, которую она поддерживает. Я хотел обратить внимание еврейского сообщества на неадекватных его представителей, которые такие вещи позволяют, то есть вести агитацию в пользу организации, которая хочет убить всех евреев», — сказал он РБК.

Идею организовать проверку против него он назвал «полной глупостью». «Естественно, я ничего против евреев не имею <...> Я не думаю, что Следственный комитет к этому серьезно отнесется. Просто попытка отменить экспертизу, не более. Но вряд ли это получится», — заявил Силантьев.