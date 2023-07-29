Путин ответил на вопрос, «не 37-й ли год у нас»

Президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции после саммита Россия — Африка задали вопрос о том, «не 37-й ли год у нас», напомнив об арестах социолога Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом) и режиссера Евгении Беркович по делам об оправдании терроризма.

«У нас 2023 год и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят определенный ущерб внутри страны, должно быть», — сказал на это Путин.

По словам президента, он не в курсе дел Беркович и Кагарлицкого и впервые слышит их фамилии и не понимает, «что они сделали, что с ними сделали». «Это просто я говорю вам об отношении в целом к проблеме. На Украине за это расстреливают. Ну не за это, а за подобное», — заявил он.

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