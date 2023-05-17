Еврейский конгресс заявил в СК на антисемитизм эксперта из дела Беркович

Один из авторов экспертизы, на основании которой режиссера Евгению Беркович обвинили в оправдании терроризма, допустил антисемитские высказывания, обратил внимание Еврейский конгресс. Организация попросила главу СК разобраться

Евгения Беркович (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В комментарии релиогиоведа Романа Силантьева, руководителя лаборатории деструктологии в в МГЛУ им.Мориса Тореза, на основании экспертизы которого было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в отношении театрального режиссера Евгении Беркович, содержится множество антисемитских предрассудков. Об этом говорится в сообщении Российского еврейского конгресса (РЕК), поступившем в РБК.

«Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям», — считают в РЕК.

Комментарий религиоведа для телеграм-канала Lomovka конгресс решил направить на экспертизу Михаилу Дымарскому — доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. «Его экспертное мнение однозначно подтверждает наше: комментарий Силантьева содержит признаки антисемитизма», — сообщили в организации.

На основании этой экспертизы Еврейский конгресс обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, с просьбой провести проверку по факту высказываний Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни, а также привлечь его к ответственности. В организации также сообщили, что планируют следить за делом Беркович, так как в нем «прослеживаются признаки антисемитизма».

В видеокомментарии для телеграм-канала Lomovka он подтвердил, что экспертизу по делу готовила лаборатория, которую он возглавляет. «Поступил запрос нам, мол, создается из спектакля такое впечатление, что якобы в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) лучше, чем в России. Якобы настолько плохо в нашей стране жить, что надо понять и простить тех девушек, которые предпочли русским молодым людям террористов», — говорил на видео Силантьев.

«Потому это недопустимо, особенно, когда за это премии театральные дают, когда это пиаритится. Даже когда это, простите, люди еврейской национальности делают. Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским. У нас есть целая группа евреев, которая вступила в эту организацию и там благополучно скончались <...> .Наблюдая это — при том, что ваххабиты хотят всех евреев вырезать под корень — наблюдая это со стороны евреев, это уже постмодерн. Но это есть действительно, в театрах известных. Это безобразие надо прекращать, тут действительно невыдуманные претензии. Спектакль действительно об оправдании терроризма, о тех, кто поехал убивать», — заявил Силаньтьев. При этом в письменной расшифровки видеосообщения, опубликованного «Ломовкой», этого фрагмента нет.

Силантьев в разговоре с РБК отверг обвинения в антисемитизме. «В чем здесь разжигание розни? По сути, антисемитизм разжигает сама Беркович. Я бы на месте Российского еврейского конгресса действия Беркович осудил, как осудил деятельность террористической организации, которую она поддерживают. Я хотел обратить внимание еврейского сообщества на неадекватных его представителей, которые такие вещи позволяют, то есть вести агитацию в пользу организации, которая хочет убить всех евреев», — сказал он РБК. По словам Силантьева, «пусть, конечно, проводят проверку, но выглядит это глупостью полной». «Естественно, я ничего против евреев не имею. И как-то смешно достаточно меня в этом обвинять. Я не думаю, что Следственный комитет к этому серьезно отнесется. Просто попытка отменить экспертизу, не более. Но вряд ли это получится», — заявил Роман Силантьев.

Что известно о деле Беркович

Уголовное дело, по которому обвиняют режиссера Евгению Беркович, было заведено по обвинению в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», который рассказывает о женщинах, вышедших замуж за радикальных исламистов и решивших уехать к ним в Сирию. В 2022 году постановка победила в двух номинациях в рамках театральной премии «Золотая маска», получив премии за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

В основу дела легла экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская. «Согласно их исследованию, в пьесе, поставленной Беркович, якобы содержится героизация боевиков ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России. — РБК), а также идеология радикального феминизма, говорила ранее адвокат Беркович Ксения Карпинская. Вина Беркович выразилась в том, что она выложила ролик с читкой этой пьесы на YouTube.

Роман Силантьев, — автор так называемой теории деструктологии, в рамках которой он объединял феномены массовых шутингов («колумбайнов»), медицинское диссидентство, сферу «магических услуг». Он возглавляет Лабораторию деструктологии в МГЛУ им.Мориса Тореза. В 2005 году Совет муфтиев России обвинил его в искажении фактов об исламе в книге «Новейшая история исламского сообщества России». Публикация книги привела к скандалу: Совет муфтиев России даже заявил о своем возможном выходе из Межрелигиозного совета России (МСР) в знак протеста. Через месяц Силантьев был уволен с должности исполнительного секретаря МСР. Сейчас Силантьев является «руководителем Правозащитного центра Всемирного русского народного собора» — организации под патронажем РПЦ и возглавляемой патриархом Кириллом. В этой же организации состоит бизнесмен Константин Малофеев (группа «Царьград»).

Материал дополняется