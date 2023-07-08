Адвокат сообщила, что новую экспертизу по делу Беркович проведет ФСБ

Минюст ранее признал ненаучной «деструктологическую экспертизу», проведенную Романом Силантьевым. Духовное управление мусульман и Российский еврейский конгресс просили проверить эксперта на предмет разжигания межнациональной розни

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

По делу театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», проведут новую экспертизу, сообщил в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» журналист, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. Назначение новой экспертизы подтвердила РБК адвокат Беркович Ксения Карпинская.

«Назначена новая экспертиза по делу, почему-то ее будут проводить… ФСБ по Свердловской области», — рассказал Муратов. На уточняющий вопрос он ответил, что это будет лингвистическая экспертиза спектакля, сравнение текста спектакля и пьесы, по которой его поставили.

«Деструктологическая экспертиза действует, никто не отменял на момент назначения новой. Нет такого понятия, ее можно признать недопустимым доказательством, но ее никто таким не признавал», — уточнила адвокат Карпинская в разговоре с РБК.

В УФСБ России по Свердловской области отказались от комментариев. РБК направил запрос в Следственный комитет России.

Беркович и Петрийчук задержали в начале мая. Они находятся под арестом. Поводом для дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК, предусматривает до семи лет лишения свободы) против них стал спектакль «Финист Ясный Сокол». Его поставила Беркович, а Петрийчук является автор одноименной пьесы. Постановка рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски».

В основу дела легка экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская. «Согласно их (экспертов. — РБК) исследованию, в пьесе, поставленной Беркович, якобы содержится героизация боевиков ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России. — РБК), а также идеология радикального феминизма», — говорила адвокат Ксения Карпинская.

Силантьев — доктор исторических наук, профессор, руководитель Лаборатории деструктологии в МГЛУ им. Мориса Тореза. Он автор так называемой теории деструктологии, в рамках которой он объединял феномены массовых шутингов, медицинское диссидентство, сферу «магических услуг». В 2005 году Совет муфтиев России обвинил его в искажении фактов об исламе в книге «Новейшая история исламского сообщества России». Публикация книги привела к скандалу: Совет муфтиев России даже заявил о своем возможном выходе из Межрелигиозного совета России (МСР) в знак протеста. Через месяц Силантьев был уволен с должности исполнительного секретаря МСР. Сейчас Силантьев является «руководителем Правозащитного центра Всемирного русского народного собора» — организации под патронажем РПЦ, возглавляемой патриархом Кириллом. В этой же организации состоит бизнесмен Константин Малофеев (группа «Царьград»). Также Силантьев является членом экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте.

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте в конце июня счел ненаучной «деструктологическую экспертизу» по делу Беркович и Петрийчук. Там добавили, что заключение эксперта должно основываться на «положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных».

После публикации экспертизы на Силантьева пожаловался в Следственный комитет Российский еврейский конгресс (РЕК), который попросил проверить эксперта на предмет разжигания межнациональной розни. В поддержку этого выступило также Духовное управление мусульман Российской Федерации.

В обращении к главе СК Александру Бастрыкину РЕК указал на комментарий Силантьева, который он дал телеграм-каналу Lomovka по делу Беркович. «Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям», — указали в организации.

Силантьев, рассуждая о проведенной им экспертизе, утверждал, что постановка оправдывает терроризм, добавив следующее: «Это недопустимо, особенно когда за это премии театральные дают, когда это пиарится. Даже когда это, простите, люди еврейской национальности делают. Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским». С претензиями со стороны РЕК он не согласился, назвав это «попыткой отменить экспертизу».