В Минске сочли билеты задержанных россиян в Стамбул подготовленным алиби

По словам представителя СК Белоруссии, у россиян на руках были билеты в Стамбул, но они не собирались туда лететь. На допросе задержанные заявили, что направлялись в Венесуэлу, на Кубу и в Сирию, утверждает ведомство

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Группа россиян, задержанных в Белоруссии, не собиралась покидать страну. Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил представитель следственного комитета республики Александр Агафонов.

По словам Агафонова, у россиян на руках были билеты на вылет в Стамбул на 25 июля, но следствие выяснило, что они не собирались туда лететь. Представитель СК уточнил, что всех задержанных допросили с участием защиты и оказалось, что «их показания не последовательны, а цели нахождения в Беларуси противоречивы» (цитата по TUT.by).

На допросе, как сообщил Агафонов, 11 человек заявили, что собирались лететь в Венесуэлу, 15 — в Турцию (представитель СК не уточнил город), двое — на Кубу, один человек — в Сирию. «Один вообще не знал, куда летит, еще трое отказались от показаний», — заявил он и усомнился в том, что «одним рейсом в самолете можно совершить перелет в страны различных континентов».

«Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби», — добавил Агафонов. По словам представителя СК, группа россиян была организована «по военным стандартам», а управление личным составом осуществлялось через мессенджер WhatsApp.