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В Минске сочли билеты задержанных россиян в Стамбул подготовленным алиби

По словам представителя СК Белоруссии, у россиян на руках были билеты в Стамбул, но они не собирались туда лететь. На допросе задержанные заявили, что направлялись в Венесуэлу, на Кубу и в Сирию, утверждает ведомство
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Группа россиян, задержанных в Белоруссии, не собиралась покидать страну. Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил представитель следственного комитета республики Александр Агафонов.

По словам Агафонова, у россиян на руках были билеты на вылет в Стамбул на 25 июля, но следствие выяснило, что они не собирались туда лететь. Представитель СК уточнил, что всех задержанных допросили с участием защиты и оказалось, что «их показания не последовательны, а цели нахождения в Беларуси противоречивы» (цитата по TUT.by).

Посол заявил о планах задержанных в Минске россиян вылететь в Стамбул
Политика
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

На допросе, как сообщил Агафонов, 11 человек заявили, что собирались лететь в Венесуэлу, 15 — в Турцию (представитель СК не уточнил город), двое — на Кубу, один человек — в Сирию. «Один вообще не знал, куда летит, еще трое отказались от показаний», — заявил он и усомнился в том, что «одним рейсом в самолете можно совершить перелет в страны различных континентов».

«Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби», — добавил Агафонов. По словам представителя СК, группа россиян была организована «по военным стандартам», а управление личным составом осуществлялось через мессенджер WhatsApp.

МИД посоветовал Белоруссии «прекратить нагнетание» перед выборами
Политика
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Россияне были задержаны в ночь на 29 июля. 32 человека забрали из санатория под Минском, еще одного задержали в Гомельской области. Агентство БелТА писало, что в республику они прибыли с целью дестабилизировать обстановку в преддверии выборов, назначенных на 9 августа.

В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные являются членами частной военной компании Вагнера. БелТА также обнародовало список с их именами и датами рождения. Некоторые из них фигурируют в черном списке украинского портала «Миротворец» как участники военного конфликта в Донбассе на стороне ополченцев.

В Кремле заявления о том, что Россия могла направить кого-либо в Белоруссию для дестабилизации обстановки, расценили как инсинуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержанные являются сотрудниками частного охранного предприятия. Посол России в республике Дмитрий Мезенцев ранее назвал их сотрудниками коммерческой компании, которая занимается охраной энергетических объектов. По словам дипломата, мужчины не собирались оставаться в Белоруссии, но опоздали на свой рейс в Стамбул.

Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»
Политика
Фото: КГБ Белоруссии / AP

О том, что задержанные собирались именно в этот город транзитом через Минск, также заявили в российском МИДе, посоветовав белорусской стороне не нагнетать ненужные эмоции перед президентскими выборами.

30 июля СК Белоруссии заявил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. По тому же делу проходят белорусский политик Николай Статкевич и незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский. На следующий день генпрокуратура Украины сообщила, что попросила белорусскую сторону арестовать тех россиян из списка, которые, по утверждению ведомства, принимали участие в конфликте в Донбассе. Также Киев попросил Минск о выдаче нескольких человек, которым Украина предъявила обвинение в участии в террористической организации. Среди них есть девять граждан Украины.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Следственный комитет
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