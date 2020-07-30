Посол заявил о планах задержанных в Минске россиян вылететь в Стамбул

Россияне, которые были задержаны в Белоруссии, не планировали оставаться в стране и должны были вылететь в Стамбул, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

По его словам, россияне заселились в санаторий под Минском из-за того, что опоздали на свой рейс.

«Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — заявил Мезенцев, заявление которого опубликовано на сайте дипмиссии.

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