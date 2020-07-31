Выборы в Белоруссии , 31 июл, 12:47
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Песков назвал задержанных в Белоруссии россиян сотрудниками ЧОП
Дмитрий Песков
Задержанные под Минском российские граждане, которых белорусские власти назвали боевиками ЧВК Вагнера, являются сотрудниками частного охранного предприятия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
По словам Пескова, у задержанных не было при себе ничего противозаконного и они не совершали никаких противозаконных действий.
«Надеемся и убеждены, что белорусские коллеги разберутся и отпустят наших граждан», — добавил представитель Кремля.
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