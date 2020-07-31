Песков назвал задержанных в Белоруссии россиян сотрудниками ЧОП

Дмитрий Песков (Фото: Seth Wenig / AP)

Задержанные под Минском российские граждане, которых белорусские власти назвали боевиками ЧВК Вагнера, являются сотрудниками частного охранного предприятия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, у задержанных не было при себе ничего противозаконного и они не совершали никаких противозаконных действий.

«Надеемся и убеждены, что белорусские коллеги разберутся и отпустят наших граждан», — добавил представитель Кремля.

Материал дополняется