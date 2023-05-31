Глава ФНС Данилов о перечне блогеров для проверок: каких только списков у нас нет

Глава ФНС рассказал о списках блогеров в ответ на вопрос о проверках

У ФНС есть различные списки, сказал глава службы в ответ на вопрос о перечне блогеров, которых могут проверить из-за неуплаты налогов. Весной уголовные дела из-за этого возбудили против Блиновской, Митрошиной и Лерчек

Глава ФНС Даниил Егоров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

У Федеральной налоговой службы (ФНС) есть различные списки, в том числе и блогеров, заявил глава ведомства Даниил Егоров в ответ на вопрос, есть ли перечень блогеров, которых будут проверять в связи с неуплатой налогов, передает ТАСС.

«У нас и список блогеров есть, и каких списков у нас только нет. <...> И рестораторов списки есть тоже. И банковские. И всех юрлиц списки есть», — сказал он.

Егоров ранее отмечал, что служба неоднократно рассказывала, как она анализирует факты «дробления» бизнеса (именно с ними связаны дела против блогеров из-за неуплаты налогов). По его словам, ведомство продолжит практику информирования о том, «как правильно вести учет, как делать так, чтобы не нарушать законодательство».

Весной обвинения в неуплате налогов предъявили трем крупным блогерам: Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему Чекалину (задолженность 311 млн руб.), Александре Митрошиной (127 млн руб.), Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому (918 млн руб.). По данным «Ведомостей», ФНС также проверяет блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не исключал, что в отношении блогеров на основе данных налоговой будут проводиться новые проверки.

Счета Блиновских и Чекалиных арестованы. Лерчек в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий, Блиновской — домашний арест. Помимо неуплаты налогов, их обвиняют в отмывании денег.



Чекалина с мужем и Митрошина уже выплатили долги по налогам. Блиновская, как сообщал Бастрыкин, погасила только 10 млн руб. из своего долга.

В конце мая совет Федерации решил предложить правительству «проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете». Митрошина предлагала создать создать цифровую платформу для взаимодействия налоговиков с блогерами.