Суд отправил под домашний арест блогера Елену Блиновскую

Пресненский суд отправил под домашний арест Елену Блиновскую, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов. Женщину задержали накануне при попытке выехать из России в Белоруссию

Елена Блиновская (Фото: sledcom.ru)

В пятницу, 28 апреля, Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест блогера Елену Блиновскую против которой Следственный комитет России возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб., передает корреспондент РБК.

По версии следствия, Блиновская, будучи индивидуальным предпринимателем, платила налоги по упрощенной системе налогообложения. «Упрощенка» предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год. Блогер получала гораздо большие суммы, в том числе от продажи тренинг-марафонов.

В Следственном комитете сообщили, что в ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

Теперь в отношении нее расследуется дело об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК, наказывается штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или штрафом в размере дохода за период от 18 месяцев до трех лет либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, а также п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет с возможным штрафом, ограничением свободы либо запретом заниматься определенной деятельностью).

Ранее РБК сообщал, что Блиновская была задержана правоохранительными органами на пункте пропуска «Красная Горка» в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Она передвигалась на арендованной иномарке и планировала покинуть Россию. Накануне Блиновская купила авиабилет в Казахстан, но кто-то предупредил ее о планируемом задержании. В СК отметили, что будут выяснять, кто «осведомил обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.

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По данным следствия, блогер вместе с соучастниками раздробила бизнес так, чтобы ее доходы поступали на расчетные счета аффилированных юрлиц (18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей), применяющих упрощенную систему налогообложения. Предполагается, что за указанный период Блиновская не уплатила НДС и НДФЛ на сумму более 918 млн руб. Известно, что часть денег пошла на покупку автомобиля и оборудования для компании, владельцем которой является ее муж Алексей. Он был допрошен как свидетель по делу.

О проверке в отношении Блиновской сообщал в марте этого года источник SHOT. Сообщалось, что на блогера пожаловались участники ее марафонов, которые сочли, что их обманули. Сама блогер эту информацию назвала фейком и заявила, что платит НДС в отличие от «всех остальных блогеров», которых подозревают в уклонении от налогов.

Уголовное дело в отношении Блиновской стало уже третьим по счету делом об уклонении от уплаты налогов. В марте расследование началось в отношении Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной.