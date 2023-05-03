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Блогер Саша Митрошина выплатила налоговой ₽127 млн

Обвиняемая в неуплате налогов блогер Митрошина сообщила о выплате ФНС ₽127 млн
По словам самой Митрошиной, основную часть долга она выплатила сразу после возбуждения уголовного дела об уклонении от налогов, а 2 апреля внесла последний платеж — 9 млн руб. Блогер частично признала вину перед налоговой
Саша Митрошина
Саша Митрошина (Фото: alexandramitroshina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Блогер Саша Митрошина выплатила федеральной налоговой службе 127 млн руб. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

По словам Митрошиной, основную часть задолженности она оплатила сразу после возбуждения уголовного дела. «И уже последние 9 млн я заплатила вчера. Признаю ли я свою вину перед налоговой — частично да», — заявила она. Блогер сообщила, что всегда платила налоги, но «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии». «Признаю свою ошибку, и действительно, некоторые налоги были недоуплачены», — сказала она.

Блогер также подчеркнула, что не сбежала в Дубай от налоговой службы. В ОАЭ она живет с конца марта прошлого года.

Митрошина предложила ФНС создать цифровую платформу для взаимодействия с блогерами. Сейчас она ждет от налоговой службы ответа на свою инициативу.

В конце апреля источники «РИА Новости» и РЕН ТВ сообщили, что Митрошина выплатила долг в размере 120 млн руб., но ее адвокат Алиса Волхова эту информацию опровергла.

Уголовное дело против Митрошиной СК завел 21 марта. Она проходит по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года блогер использовала упрощенную схему налогообложения. Она получила от продажи курсов больший доход, чем было предусмотрено лимитом (150 млн руб. в год), но на общую схему налогообложения не перешла.

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28 апреля другого блогера, Елену Блиновскую, отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она не уплатила НДС и НДФЛ на сумму более 918 млн руб. Защита блогера заявила, что обвиняемая перечислила в бюджет «значительную сумму».

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Саша Митрошина новости налоги блогеры
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