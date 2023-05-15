Бастрыкин не исключил новых проверок в отношении популярных блогеров

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Две неизвестных картины Рембрандта обнаружили спустя 200 лет Общество, 05:52
Истребитель Су-35 сбил украинский вертолет Ми-8 над Купянском Политика, 05:36
Минобороны сообщило об ударе по пункту дислокации «Азова» в ДНР Политика, 05:20
Демократическая оппозиция Таиланда вернулась к власти спустя почти 10 лет Политика, 05:11
Российские ученые открыли вызывающий чуму вид клещей Технологии и медиа, 04:53
Бастрыкин не исключил новых проверок в отношении популярных блогеров Общество, 04:31
В России создали вакцинный штамм от африканской чумы свиней Общество, 04:28
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
«Ростех» сообщил о завершении разработки комплекса «Птицелов» для ВДВ Политика, 04:03
Альянс Эрдогана победил на парламентских выборах в Турции с 49% голосов Политика, 03:52
Минфин предложил назначить ФНС ответственной за регулирование криптовалют Финансы, 03:26
Эрдоган заявил о победе в первом туре президентских выборов Политика, 03:12
В МИДе объяснили отказ от ДОВСЕ интересами безопасности России Политика, 02:58
Посол заявил о готовности снять ограничения в торговле с Белоруссией Экономика, 02:41
Власти ЮАР переговорили с США и исключили, что «вызовут гнев» Вашингтона Политика, 02:23
Дело инстаблогеров ,  
0 

Бастрыкин не исключил новых проверок в отношении популярных блогеров

Бастрыкин: СК проведет новые проверки блогеров в случае поступления материалов от ФНС
С начала года СК возбудил несколько уголовных дел в отношении известных блогеров. Все они оказались связаны с уклонением от уплаты налогов. По словам Бастрыкина, СК проведет новые проверки блогеров, если от ФНС поступят материалы
Председатель СК России&nbsp;Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Следственный комитет России проведет новые проверки в отношении популярных блогеров о неуплате ими налогов в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщил ТАСС председатель СК Александр Бастрыкин.

«Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», — сказал он, комментируя информацию СМИ, что в отношении еще ряда известных блогеров могут быть возбуждены дела о неуплате налогов.

Глава СК отметил, что деятельность блогеров в последние годы стала очень популярной, благодаря чему они могут зарабатывать «значительные капиталы». При этом он отметил, что с ростом доходов блогеров в геометрической прогрессии стали расти и суммы налогов, которые должны с них взиматься.

Бастрыкин пояснил, что если эти граждане не выполняют данные требования, скрывая свои истинные доходы, возникают основания для возбуждения уголовных дел. «С этой точки зрения подобные преступления нельзя назвать уникальными, это обычный состав, отнесенный к подследственности СК России», — заключил он.

С начала марта 2023 года Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в отношении известных российских блогеров. Все они оказались связаны с уклонением от уплаты налогов. Так, Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, по версии прокуратуры, не выплатила в государственную казну более 311 млн руб., Александра Митрошина — 120 млн руб., а автор «Марафона желаний» Елена Блиновская — 918 млн руб. Последняя после задержания, как сообщала ее защита, добровольно перечислила в бюджет «значительную сумму», а также признала вину в полном объеме. Митрошина долг также выплатила.

В конце апреля телеграм-канал Mash опубликовал так называемый «черный список инфоцыган», якобы составленный МВД России. Туда входят несколько десятков блогеров с миллионной аудиторией, включая певца Егора Крида, певицу Дарью Зотееву, известную как Инстасамка, а также Гусейна Гасанова, Гоар Аветисян, известную по передаче «Орел и Решка», телеведущую Регину Тодоренко и других.

Читайте на РБК Pro
Как не пропустить меланому — советы врача
«Это карма»: как главного активиста Уолл-стрит обвинили в мошенничестве
Плюс 35%: почему и как растет рынок электронного документооборота
Битва на ложках: как вывести видеоигру на рынок Китая

Уже в мае Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компаний ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел», гендиректором которых является блогер Оксана Самойлова. Позже аналогичные меры были приняты в отношении банковских счетов Инстасамки.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
СК Александр Бастрыкин проверки налоги блогеры
Материалы по теме
Суд арестовал более 311 млн руб. по делу блогера Лерчек и ее мужа
Общество
Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
Технологии и медиа
Минцифры предложило разработать нормы регулирования работы блогеров
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter