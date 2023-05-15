Бастрыкин не исключил новых проверок в отношении популярных блогеров

С начала года СК возбудил несколько уголовных дел в отношении известных блогеров. Все они оказались связаны с уклонением от уплаты налогов. По словам Бастрыкина, СК проведет новые проверки блогеров, если от ФНС поступят материалы

Председатель СК России Александр Бастрыкин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Следственный комитет России проведет новые проверки в отношении популярных блогеров о неуплате ими налогов в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщил ТАСС председатель СК Александр Бастрыкин.

«Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», — сказал он, комментируя информацию СМИ, что в отношении еще ряда известных блогеров могут быть возбуждены дела о неуплате налогов.

Глава СК отметил, что деятельность блогеров в последние годы стала очень популярной, благодаря чему они могут зарабатывать «значительные капиталы». При этом он отметил, что с ростом доходов блогеров в геометрической прогрессии стали расти и суммы налогов, которые должны с них взиматься.

Бастрыкин пояснил, что если эти граждане не выполняют данные требования, скрывая свои истинные доходы, возникают основания для возбуждения уголовных дел. «С этой точки зрения подобные преступления нельзя назвать уникальными, это обычный состав, отнесенный к подследственности СК России», — заключил он.

С начала марта 2023 года Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел в отношении известных российских блогеров. Все они оказались связаны с уклонением от уплаты налогов. Так, Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, по версии прокуратуры, не выплатила в государственную казну более 311 млн руб., Александра Митрошина — 120 млн руб., а автор «Марафона желаний» Елена Блиновская — 918 млн руб. Последняя после задержания, как сообщала ее защита, добровольно перечислила в бюджет «значительную сумму», а также признала вину в полном объеме. Митрошина долг также выплатила.

В конце апреля телеграм-канал Mash опубликовал так называемый «черный список инфоцыган», якобы составленный МВД России. Туда входят несколько десятков блогеров с миллионной аудиторией, включая певца Егора Крида, певицу Дарью Зотееву, известную как Инстасамка, а также Гусейна Гасанова, Гоар Аветисян, известную по передаче «Орел и Решка», телеведущую Регину Тодоренко и других.

Уже в мае Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компаний ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел», гендиректором которых является блогер Оксана Самойлова. Позже аналогичные меры были приняты в отношении банковских счетов Инстасамки.