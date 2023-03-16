Суд запретил Instagram-блогеру Лерчек пользоваться интернетом

Савеловский суд Москвы запретил блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) пользоваться интернетом в рамках меры пресечения в виде запрета определенных действий, передает корреспондент РБК.

Ей также запретили общение с определенными людьми, которые выступают по делу свидетелями (за исключением близких родственников), телефоном можно пользоваться только для вызова экстренных служб. При этом ее передвижения не ограничены.

О такой мере пресечения просило гособвинение, отметив, что блогер может скрыться или угрожать свидетелям.

Лерчек заявила, что ведет добрый семейный блог, который является единственным источником ее дохода, поэтому просила не запрещать ей выходить в интернет. Ранее в Instagram (головная компания Meta признана экстремистской и запрещена) она попрощалась с подписчиками, которых у нее более 10 млн. При этом Артем Чекалин заявил, что они наняли на работу человека, который продолжит вести их страницы.

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Чекалиным предъявили обвинение в легализации средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), сообщала прокуратура. Это второе дело против блогеров, о нем стало известно 16 марта.

В начале месяца против них также завели дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).



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