Суд запретил Instagram-блогеру Лерчек пользоваться интернетом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 17:54
РПЦ сочла невозможным евхаристическое общение с церковью Кипра из-за ПЦУ Общество, 20:14
Роскомнадзор разблокировал сайт музыкального сервиса Last.fm Политика, 20:05
Клуб Карпина вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка России Спорт, 20:01
Банк России определил доступные неквалифицированным инвесторам бумаги Инвестиции, 20:00
От Дани Алвеса ушла жена после обвинений футболиста в изнасиловании Спорт, 19:57
Суд оштрафовал слушавшего послание президента с лапшой на ушах депутата Политика, 19:56
В Москве увеличат число наблюдателей на выборах из-за укрупнения участков Политика, 19:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Суд запретил Instagram-блогеру Лерчек пользоваться интернетом Общество, 19:47
Шохин сообщил о варианте регулярного взноса с прибыли компаний Бизнес, 19:38
Верховный суд признал «Легион «Свобода России» террористическим Политика, 19:37
Путин поручил декриминализовать нарушения в сфере предпринимательства Бизнес, 19:24
Путин поручил обеспечить участников спецоперации двухнедельным отпуском Политика, 19:22
Аксенов сообщил о сбитом в Крыму беспилотнике Политика, 19:21
«Локомотив» объяснил участие дисквалифицированного игрока в матче Кубка Спорт, 19:08
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Суд запретил Instagram-блогеру Лерчек пользоваться интернетом

Савеловский суд запретил блогеру Лерчек выходить в интернет по делу об отмывании денег

Савеловский суд Москвы запретил блогеру Лерчек (Валерия Чекалина)  пользоваться интернетом в рамках меры пресечения в виде запрета определенных действий, передает корреспондент РБК.

Ей также запретили общение с определенными людьми, которые выступают по делу свидетелями (за исключением близких родственников), телефоном можно пользоваться только для вызова экстренных служб. При этом ее передвижения не ограничены.

О такой мере пресечения просило гособвинение, отметив, что блогер может скрыться или угрожать свидетелям.

Лерчек заявила, что ведет добрый семейный блог, который является единственным источником ее дохода, поэтому просила не запрещать ей выходить в интернет. Ранее в Instagram (головная компания Meta признана экстремистской и запрещена) она попрощалась с подписчиками, которых у нее более 10 млн. При этом Артем Чекалин заявил, что они наняли на работу человека, который продолжит вести их страницы.

Суд запретил Instagram-блогеру Лерчек пользоваться интернетом
Video

Чекалиным предъявили обвинение в легализации средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), сообщала прокуратура. Это второе дело против блогеров, о нем стало известно 16 марта.

В начале месяца против них также завели дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Как выгоднее платить налог за релокантов-айтишников: тренды ИТ-отрасли
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Как предприниматели из России подтверждают капитал для иностранных банков
Просьбы сотрудников по зарплате: какие выполнять, а какие игнорировать
Теги
блогеры Instagram отмывание денег
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter