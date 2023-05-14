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Бастрыкин назвал «мизерной» погашенную Блиновской часть задолженности

Глава СК Бастрыкин: Блиновская погасила 10 млн из 918,9 млн руб. задолженности по налогам
Блиновскую задержали и отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денег в конце апреля. Суд подтверждал, что она погасила часть задолженности, но сумма озвучена не была
Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Блогер и автор «марафонов желаний» Елена Блиновская, против которой завели уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, погасила 10 млн руб. задолженности из почти 919 млн руб., заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн руб. из 918,9 млн руб.», — сказал он.

Блиновскую задержали в конце апреля недалеко от границы с Белоруссией. В отношении нее возбудили дело по ч. 2 ст. 198 УК (Уклонение от уплаты налогов) и п. б» ч. 4 ст. 174.1 (Отмывание денег). По решению суда блогер отправлена под домашний арест, а ее счета на сотни миллионов рублей в нескольких банках, по данным ТАСС, арестованы.

По версии следствия, Блиновская с соучастниками раздробила свой бизнес так, чтобы ее доходы поступали на счета аффилированных юрлиц, использующих упрощенную систему налогообложения. В итоге не было уплачено НДС и НДФЛ на более чем 918 млн руб. При этом 43 млн руб. из этих средств блогер сумела легализовать через приобретение машины, оформленной на ее мужа, оборудования для учрежденной ее супругом компании, а также товаров для фирмы его сестры, указывали в прокуратуре.

В СК сообщали, что в ходе допроса Блиновская раскаялась в содеянном и полностью признала вину. Адвокат блогера сообщила, что та уже перечислила в бюджет «значительную сумму». В суде это подтвердили, но сумма озвучена не была.

Блиновская не первый блогер, обвиняемый в неуплате налогов. Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж подозреваются в невыплате 300 млн руб., а Александра Митрошина — 120 млн руб. Опрошенные РБК юристы отмечали, что дела в отношении блогеров не «внезапный ажиотаж», а налоговые органы давно борются с «дробленкой» — схемой, которая позволяет снизить выплаты в бюджет. 

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Елена Блиновская Александр Бастрыкин погашение долга неуплата налогов отмывание денег
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