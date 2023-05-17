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ФНС начала проверку Насти Ивлеевой на неуплату налогов

«Ведомости»: блогера Настю Ивлееву проверют на неуплату налогов
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву проверяют на неуплату налогов, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, в том числе близкий к правительству.

По данным телеграм-канала «Финансовый караульный», ФНС потребовала от всех контрагентов, которые в 2020–2022 годах заказывали услуги у компаний Ивлеевой, предоставить информацию, в первую очередь касающуюся рекламы. Такие требования получили более 20 рекламных агентств.

«Ведомости» пишут, что 12 мая рекламному агентству «Ивлеева продакшн» пришло письмо с требованием предоставить налоговую отчетность за этот период.

Материал дополняется

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