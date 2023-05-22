Адвокат блогера Валерии Чекалиной заявил, что она выплатила все долги по налогам

Блогер Лерчек и ее муж выплатили все долги по налогам

Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на более 300 млн руб. и отмывании денег на сумму 130 млн руб. Счета супругов арестовали

Валерия Чекалина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем выплатила все долги по налогам, сообщил «РИА Новости» их адвокат Константин Третьяков.

«Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 млн, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», — сказал юрист.

Дело о неуплате налогов и пособничестве в уклонении от них (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК) завели на Чекалиных в начале марта. По версии следствия, Валерия, как индивидуальный предприниматель, использовала упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов. Она превысила его, но не перешла на общую систему налогообложения, не платила НДС и НДФЛ. Доходы от фитнес-марафонов перечислялись на счета ее супруга и других родственников.

Позже паре предъявили обвинение в отмывании денег. Следователи считают, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн руб., купив на них доллары США. Затем супруги перевели средства с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие, открытые на принадлежащие им ИП. Так они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Свою вину супруги отрицают. Изначально Чекалиных отпустили под подписку о невыезде, но позже суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий: паре нельзя пользоваться интернетом и общаться со свидетелями по делу, за исключением близких родственников. В мае суд в качестве обеспечительных мер арестовал более 311 млн руб. на счетах супругов.