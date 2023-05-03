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Митрошина предложила создать платформу для блогеров и налоговиков

Митрошина предложила ФНС создать платформу для взаимодействия блогеров и налоговиков
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Александра Митрошина (Фото: alexandramitroshina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Блогер Александра Митрошина, на которую завели уголовное дело о неуплате налогов, предложила создать цифровую платформу для взаимодействия налоговиков с блогерами. Инициативу она направила в Федеральную налоговую службу и Минфин (документ есть у РБК).

«Когда я обнаружила, что я действительно не совсем компетентна в сфере налогов, не слишком правильно вела свои дела с точки зрения бухгалтерии, я осознала, что есть достаточно большая проблема в этой нише. Что не так-то просто взять и правильно заплатить налоги», — сказала она на пресс-конференции, объясняя свою идею.

В приглашении к участию в рабочей группе, которое Митрошина направила в ФНС, она отметила, что большинство блогеров и предпринимателей, занятых в сфере интернет-услуг, могут совершить грубые ошибки в ведении налогового учета «в силу низкой грамотности в этой области, <...> сложности самостоятельного понимания законов и практически отсутствия компетентных специалистов в этой области». По ее мнению, создание приложения для блогеров и налоговиков позволит избежать нарушений.

Кроме того, как считает Митрошина, участие специалистов ФНС в создании механизма для своевременного поступления информации в налоговые органы позволит в дальнейшем избежать запросов и проверок большого количества сведений в рамках контроля.

По словам блогера, налоговая служба еще не ответила на ее предложение. РБК направил запрос в пресс-центр Министерства финансов России и в пресс-службу ФНС.

Уголовное дело против Митрошиной завели 21 марта, блогер проходит по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, она получила больший доход, чем было предусмотрено лимитом упрощенной схемы налогообложения, но на общий налоговый режим не перешла. Таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб.

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Митрошина заявила, что всегда платила налоги, но «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии». По ее словам, она уже выплатила налоговой 127 млн руб. Основную часть задолженности она возместила сразу после возбуждения уголовного дела, а 2 апреля внесла последний платеж — 9 млн руб.

Теги
блогеры Саша Митрошина налоги ФНС налоговики уголовное дело
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