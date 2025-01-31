Какие законы вступают в силу в феврале

Индексация выплат и пособий задним числом, создание реестра наставников для трудных подростков и развитие креативных индустрий. Что изменится в российских законах в феврале — в материале РБК

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Индексация социальных выплат

С 1 февраля на уровень инфляции, которая в 2024 году составила 9,5%, проиндексируют более 40 социальных пособий и выплат (до этого было запланировано повышение на 7,3%). В их числе единовременное пособие при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты Героям Советского Союза и России, ветеранам боевых действий и др.

С учетом индексации размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 690 тыс. руб., на второго — до 912 тыс. руб. Если семья не успела потратить сумму целиком, остаток средств тоже увеличат на 9,5%.

Индексация распространится и на пенсии, причем в феврале помимо пенсии за текущий месяц люди получат доплату за индексацию пенсии за январь. 22 января президент России предложил проиндексировать пенсии по старости на 9,5% вместо 7,3% задним числом — то есть с 1 января. Доплата придет на счет вместе с увеличенной пенсией за февраль, срок перечисления — с 3-го по 25-е число месяца, пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

С 1 февраля также начнут ежегодно индексировать выплаты неработающим лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Размер этой выплаты в январе 2025 года составлял 10 тыс. руб.

Расширение территории действия автоматизированной системы налогообложения

С 1 февраля система автоУСН станет доступна в шести регионах: в республиках Карелия и Марий Эл, в Белгородской, Свердловской и Запорожской областях, а также в Ненецком АО. С начала года этот налоговый режим доступен в 58 субъектах России, с 1 марта его планируют распространить на территорию ДНР.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения для малого бизнеса — это налоговый режим, предполагающий чуть более высокую налоговую ставку, чем на обычной «упрощенке», но при отсутствии необходимости подавать декларацию, вести книгу доходов и расходов и платить страховые взносы за работников. Воспользоваться «автоупрощенкой» может юрлицо или ИП при годовом доходе не более 60 млн руб., штате не более пяти человек и остаточной стоимости основных средств у организации не более 150 млн руб.

Введение единого стандарта профессиональной связи

С 1 февраля в России начнет действовать единый стандарт профессиональной мобильной связи, в первую очередь раций. Стандарт разработан НИЦ «Телеком» на основе европейского открытого стандарта DMR. Его внедрение упростит кооперацию между ведомствами и службами, которые используют аппаратуру разных производителей — раньше такие рации были частично несовместимы друг с другом. Изменения затронут работников силовых структур, промышленных, топливно-энергетических и транспортных компаний, службы оказания скорой медицинской помощи, различных аварийных служб, волонтерских организаций и др.

Ужесточение миграционной политики

С 5 февраля заработает новый режим высылки иностранцев — он распространится на тех, кто незаконно находится в стране или совершил правонарушение. Норма предусматривает ограничение отдельных прав и свобод, например запрет на заключение брака или управление транспортом. Режим будут применять к иностранцам, данные о которых внесены в специальный реестр контролируемых лиц, доступный онлайн. Неоднократное нарушение режима грозит депортацией.

За оказание нелегальным мигрантам услуг, предоставление которых запрещено законом, будут грозить штрафы в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 35 тыс. до 50 тыс. — для должностных лиц, от 400 тыс. до 500 тыс. — для компаний.

Сотрудники полиции получат право принимать решение о выдворении нелегальных мигрантов, если те совершили несколько административных правонарушений. Ранее решение о выдворении принимал суд, а в случае совершения нарушений при въезде в страну — погранслужба.

Также с 5 февраля родители-иностранцы, чьи несовершеннолетние дети будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать аналогичный статус. Они будут обязаны выехать из России в установленные законом сроки, в противном случае им будет грозить депортация.

Окончание срока подачи заявления на отсрочку от армии

5 февраля заканчивается срок подачи заявок на весеннюю отсрочку для IT-специалистов. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий прием заявлений закроется 6 марта. Подать заявление необходимо на сайте госуслуг, после этого работодатель должен до 9 февраля или 11 марта подтвердить данные и направить их в Минцифры.

На IT-отсрочку от призыва могут претендовать мужчины (граждане России) в возрасте от 18 до 30 лет (возраст на момент весеннего призыва, то есть с 1 апреля до 15 июля), которые получили соответствующее высшее образование и работают по трудовому договору полный день в аккредитованной IT-компании. Для получения отсрочки необходимо за год, предшествовавший началу призыва, не меньше 11 месяцев проработать в одной или нескольких аккредитованных компаниях. Также от срочной службы могут быть освобождены бывшие студенты, устроившиеся в IT-компании в течение года после окончания обучения.

Определение плана развития креативных индустрий

5 февраля вступает в силу базовый закон о развитии креативных индустрий. В документе дается определение ряду понятий, включая «креативные индустрии» и «субъекты креативных индустрий». Креативные индустрии теперь делятся на четыре основные группы: работа с историко-культурным наследием (например, деятельность галерей), создание и использование произведений литературы и искусства (сюда относятся театральные и другие постановки), деятельность в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (создание компьютерных игр, работа СМИ и др.) и прикладное творчество (например, архитектура и производство одежды). Также закон подразумевает создание креативных кластеров — территорий, обеспеченных недвижимостью и инфраструктурой для креативной деятельности.

Господдержка занятым в индустрии предусмотрена для тех, кто зарегистрирован в России, включен в единый реестр субъектов креативных индустрий, не обладает статусом иноагента и не имеет просроченных задолженностей перед государством.

Каждый регион сможет выбрать приоритетные для него индустрии и сосредоточиться на их развитии. Единым куратором на федеральном уровне станет Минэкономразвития. Оно займется формированием общей госполитики в сфере, ведением реестра креативных компаний и разработкой перечня кодов ОКВЭД, определяющих творческий бизнес. Как сообщалось в пояснительной записке, документ направлен на реализацию распоряжения правительства об увеличении доли креативных индустрий в экономике России до 6% к 2030 году.

Создание реестра наставников для трудных подростков

С 5 февраля вступает в силу закон о наставничестве в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Наставников будет назначать комиссия по делам несовершеннолетних с разрешения родителей и самого ребенка. Выбранный наставник должен будет проводить с подопечным профилактическую работу: беседовать, организовывать досуг, привлекать к волонтерству и всячески содействовать интеллектуальному, физическому и духовному развитию.

Наставников будут выбирать из специального реестра, попасть в который сможет любое лицо или организация, после того как Минпросвещения одобрит заявку. Перед общением с подопечным наставники должны будут пройти курс подготовки. Закон не предусматривает денежного вознаграждения для наставников, но позволяет им претендовать на господдержку.

Предусмотрено создание реестра несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации. Курировать его будет то же министерство, информация о детях будет поступать от профильных органов и учреждений, Росмолодежи и уполномоченных по правам человека. Основная задача закона, по словам одного из его авторов, депутата Артема Метелева, — снижение повторной подростковой преступности.

Платный проезд по МСД

С 15 февраля проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) станет платным по будням в самые загруженные часы: с 7 до 11 утра и с 16 до 20 вечера. Стоимость проезда по каждому из девяти участков составит 5 руб. Нововведения затронут только владельцев автомобилей, зарегистрированных в Москве или Московской области. Необходимость введения платного проезда обусловлена увеличением загруженности дороги, объяснил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Появление двухдневного «периода охлаждения» для операций с цифровыми рублями

С 23 февраля ЦБ обязал банки приостанавливать на два дня операции по переводу цифровых рублей на счете клиента, если попытка перевода будет подпадать под признаки мошенничества. Аналогичные требования о «периоде охлаждения» распространяются на обычные переводы с 25 июля 2024 года. Клиент банка, чей перевод был приостановлен, может подтвердить операцию не позднее следующего дня.

Отмена сервисного сбора Ozon для владельцев ПВЗ

С 1 февраля маркетплейс Ozon отменит сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Компания ввела сбор для владельцев ПВЗ в апреле 2024 года. Также компания увеличит на 50% доход предпринимателей за выдачу товаров из-за рубежа — с 9,9 руб. за товар до 15 руб.