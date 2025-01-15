Дептранс сообщил об изменении правил проезда по МСД с 15 февраля
Правила проезда по Московскому скоростному диаметру с 15 февраля изменятся, сообщил департамент транспорта Москвы, передает ТАСС. Сейчас для машин с регистрационными номерами Москвы и Московской области проезд бесплатный.
Теперь для них, а также машин с номерами других регионов, которые не проезжают МСД транзитом, введены изменения. Они «будут введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00», сообщили в дептрансе. «Все остальное время правила проезда будут такими же, как сейчас», — указали власти Москвы.
Там указали, что изменения вводятся, «чтобы не достигать предельной перегрузки дороги». «Стоимость проезда по каждому из участков составит 5 руб.», — сообщили в дептрансе.
Оплата будет вводиться за проезд каждого участка МСД. С 15 февраля он будет разделен на девять участков:
- Бусиновская развязка — Дмитровское шоссе,
- Дмитровское шоссе — Ярославское шоссе,
- Ярославское шоссе — Щелковское шоссе,
- Щелковское шоссе — шоссе Энтузиастов,
- шоссе Энтузиастов — Зенинское шоссе,
- шоссе Энтузиастов — Волгоградский проспект,
- Волгоградский проспект — Каширское шоссе,
- Каширское шоссе — улица Подольских Курсантов,
- улица Подольских Курсантов — Варшавское шоссе.
В ведомстве указали, что деньги за проезд по МСД направят на строительство новой транспортной инфраструктуры. Для машин экстренных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов правила останутся прежними. Также не меняется стоимость транзитного проезда через МСД машин с номерами других регионов — она составит 950 руб.
О том, что власти рассматривают введение платного проезда по МСД для всех автомобилистов, говорил в декабре 2024 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Он отметил, что загрузка дороги увеличивается, и у руководства города есть два решения. «Стоит выбор: либо она (МСД. — РБК) превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», — сказал Ликсутов.
МСД — магистраль без светофоров длиной 68 км. Трасса связывает север, восток и юг Москвы в обход центра города. Когда диаметр полностью введут в эксплуатацию, город можно будет пересечь без светофоров за 40 минут.
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