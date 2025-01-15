Дептранс сообщил об изменении правил проезда по МСД с 15 февраля

Проезд по МСД станет платным для всех автомобилей по будням в часы пик. Дорогу разделят на 9 участков, проезд по участку будет стоить 5 руб. Изменения вводятся, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги, указал дептранс

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Правила проезда по Московскому скоростному диаметру с 15 февраля изменятся, сообщил департамент транспорта Москвы, передает ТАСС. Сейчас для машин с регистрационными номерами Москвы и Московской области проезд бесплатный.

Теперь для них, а также машин с номерами других регионов, которые не проезжают МСД транзитом, введены изменения. Они «будут введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00», сообщили в дептрансе. «Все остальное время правила проезда будут такими же, как сейчас», — указали власти Москвы.

Там указали, что изменения вводятся, «чтобы не достигать предельной перегрузки дороги». «Стоимость проезда по каждому из участков составит 5 руб.», — сообщили в дептрансе.

Оплата будет вводиться за проезд каждого участка МСД. С 15 февраля он будет разделен на девять участков:

Бусиновская развязка — Дмитровское шоссе,

Дмитровское шоссе — Ярославское шоссе,

Ярославское шоссе — Щелковское шоссе,

Щелковское шоссе — шоссе Энтузиастов,

шоссе Энтузиастов — Зенинское шоссе,

шоссе Энтузиастов — Волгоградский проспект,

Волгоградский проспект — Каширское шоссе,

Каширское шоссе — улица Подольских Курсантов,

улица Подольских Курсантов — Варшавское шоссе.

В ведомстве указали, что деньги за проезд по МСД направят на строительство новой транспортной инфраструктуры. Для машин экстренных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов правила останутся прежними. Также не меняется стоимость транзитного проезда через МСД машин с номерами других регионов — она составит 950 руб.

О том, что власти рассматривают введение платного проезда по МСД для всех автомобилистов, говорил в декабре 2024 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Он отметил, что загрузка дороги увеличивается, и у руководства города есть два решения. «Стоит выбор: либо она (МСД. — РБК) превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», — сказал Ликсутов.