Путин предложил проиндексировать пенсии на 9,5% уже с 1 января

С января 2025 года страховые пенсии выросли на 7,3%. Путин предложил пересчитать их с учетом повышения на 9,5% по уровню инфляции задним числом — уже с 1 января, а не с февраля, как ожидалось

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Страховые пенсии проиндексируют на 9,5% задним числом уже с 1 января 2025 года, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он напомнил, что с января 2025 года планировалось повысить страховые пенсии на 7,3%, «то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался».

С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас она составляет 24 059 руб. Повышение выплаты коснулось как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года.

«А она, как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше. Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%», — сказал Путин.

Он попросил пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% задним числом — уже с 1 января этого года, соответствующая доплата будет перечислена в феврале.

Путин также предложил проиндексировать социальные выплаты и пособия в этом году тоже на 9,5% с учетом инфляции.

«Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году, причем тоже задним числом — с 1 января 2025 года», — добавил президент.

Военные пенсии — за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца — были проиндексированы с 1 октября прошлого года на 5,1%.

В декабре глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что с 1 января 2025 года страховые пенсии вырастут на 7,3%, при этом он не исключал, что с февраля их дополнительно проиндексируют до уровня фактической инфляции 2024 года после оценки Росстата. Таким образом, пенсионеры получат повышенную пенсию за февраль и доплату за январь, пояснял Котяков. Дополнительная индексация пенсий коснется около 37 млн человек, уточнял он. Возможность доиндексации пенсий в феврале накануне допустил депутат Госдумы от «Единой России», член комитета Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

С 1 апреля 2025 года должен повыситься размер социальной пенсии по старости — на 14,75%.

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%.