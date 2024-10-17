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Минэкономразвития займется «креативом» в экономике

«Коммерсантъ»: Минэкономразвития займется госрегулированием креативной экономики
Сегодня вклад сектора креативной экономики в ВВП России составляет около 3,5%, к 2030 году власти рассчитывают нарастить долю до 6%. «Ъ» отмечает, что кураторство Минэкономики — попытка обеспечить единые правила на этом рынке
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства о передаче ведомству функций по определению госполитики и по нормативно-правовому регулированию креативной экономики — сектора, насчитывающего свыше десятка индустрий, в числе которых: дизайн, мода, анимация, кино, музыка, архитектура и др. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Подготовленный ведомством проект постановления предполагает передачу ему полномочий как по ведению реестра креативных компаний, так и по разработке самого перечня кодов ОКВЭД, определяющих творческий бизнес. В него, по планам ведомства, могут войти и смежные «креативу» виды работ.

Определения ответственного за креативную экономику ведомства требует закон о развитии творческих индустрий (330-ФЗ от 8 августа 2024 года). Основная задача — достижение сектором доли в 6% ВВП к 2030 году (сейчас, по данным Росстата, — 3,5%). Тот же закон передает вопросы господдержки «креатива» в ведение регионов, поэтому прямым распорядителем доступа к ее средствам Минэкономразвития не станет.

«Коммерсантъ» напоминает, что действующий закон о креативных индустриях предполагает лишь региональную их господдержку. Однако при снижении доступности западного контента, желании правительства развивать «креативный экспорт» и возможности отраслевых льгот для творческого бизнеса кураторство Минэкономики — попытка обеспечить единые и прозрачные правила игры на этом рынке, пишет газета.

На сегодняшний день в группировку видов креативной экономической деятельности, оцениваемую Росстатом, входят более 50 видов бизнеса по ОКВЭД-2 (от пошива нательного белья по индивидуальному заказу до деятельности композиторов) в 13 индустриях: это архитектура и урбанистика, дизайн, мода, кино и анимация, музыка и саунд-дизайн, культурно-зрелищная и литературно-издательская отрасли, изобразительное и визуальное искусство, программное обеспечение, игры и игрушки, реклама и коммуникации, медиа, журналистика и гастрономия.

Как пояснила «Коммерсанту» замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова, ключевое первостепенное мероприятие для министерства — актуализация перечня ОКВЭД, включение в него не только непосредственно креативных индустрий, но и смежного функционала — продвижения, образования и т.п. Также, по ее словам, необходимо выделить новые коды ОКВЭД (существующие не всегда описывают современные реалии) и создать организационно-управленческую систему и модель, принять соответствующие нормативно-правовые акты на региональном уровне.

«Яндекс» решил инвестировать более 100 млрд руб. в креативную индустрию
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Закон о развитии креативных индустрий Госдума приняла в конце июля. Под креативной индустрией в нем понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью. Субъектами такой индустрии могут выступать юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

В зависимости от вида деятельности креативные индустрии подразделяются на основанные на: историко-культурном наследии; произведениях литературы и искусства, результатах издательской и исполнительской деятельности и фонограммах; информационно-телекоммуникационных технологиях, деятельности СМИ, деятельности в сфере связей с общественностью; прикладном творчестве (включая создание одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, дизайн, архитектуру, гастрономию).

Помимо прочего, закон предусматривает создание креативных кластеров — территорий, на которых есть условия для создания, продвижения, распространения и (или) реализации креативных продуктов и развития человеческого потенциала. На таких территориях должны быть объекты недвижимости и необходимая инфраструктура для развития креативных индустрий. В регионах также возможно создание центров креативных индустрий.

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креатив Минэкономразвития Росстат ВВП России госрегулирование
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