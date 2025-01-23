Котяков назвал размер маткапитала в 2025 году после индексации

Общий размер капитала по сравнению с 2024 годом вырастет почти на 80 тыс. руб., рассказал глава Минтруда. При рождении второго ребенка в прошлом году сумма составляла 834 тыс. руб.

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Размер маткапитала после индексации в феврале составит 912 тыс. руб., сообщил министр труда Антон Котяков на совещании у президента России Владимира Путина.

«Повысится и материнский капитал. Его общий размер составит в 2025 году 912 тыс. руб., это почти на 80 тыс. больше», — отметил Котяков.

Он уточнил, что 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 ты. руб., составит сумму до 690 тыс. руб. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тыс. руб.

Единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, после индексации составит почти 27 тыс. руб.

В 2024 году размер материнского капитала составлял 631 тыс. руб. при рождении первого ребенка, 834 тыс. руб. — при рождении второго ребенка. В начале августа поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые позволяют расходовать остатки материнского капитала на сумму до 10 тыс. руб., подписал президент.

Предложение разрешить расходовать эти средства внес Путин прошлым летом. «После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как уже и сделать ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», —отметил глава государства.