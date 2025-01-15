МВД назвало дату запуска работы публичного реестра нелегальных мигрантов

Реестр будет общедоступным, там будет содержаться информация о незаконно находящихся в стране или совершивших правонарушения мигрантах

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В России в следующем месяце заработает публичный электронный реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно (реестр контролируемых лиц), сообщил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой, передает ТАСС.

«С 5 февраля текущего года на базе информационного центра Министерства внутренних дел заработает реестр иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России. Этот реестр будет открыт для работодателей, всех частных предпринимателей, граждан Российской Федерации, которые имеют намерение заключить трудовое соглашение с иностранным гражданином», — сообщил Горовой. Он добавил, что госорганы также смогут проверять незаконных мигрантов в реестре.

По словам замглавы МВД, реестр уже готов к запуску, сейчас его заполняют данными. В дальнейшем он будет обновляться каждые сутки.

В этом году в силу вступят несколько мер, ужесточающих правила для мигрантов. С 5 февраля вместе с реестром контролируемых лиц заработает новый режим высылки иностранцев — тех, кто незаконно находится в стране или совершил правонарушение, то есть внесенных в реестр. Нелегалы столкнутся с ограничением отдельных прав и свобод: например, им запретят заключать или расторгать браки, регистрировать транспорт и управлять им и т.д. В случае неоднократных нарушений режима незаконным мигрантам будет грозить депортация.

Сотрудники полиции получат право принимать решение о выдворении нелегалов, если те совершили ряд административных правонарушений. Ранее такие решения принимал суд или же погранслужба, если речь шла о нарушениях при въезде в страну.

Также с 5 февраля родители-иностранцы, чьи несовершеннолетние дети будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать аналогичный статус. Они будут обязаны выехать из России в установленные законом сроки или же будут депортированы.