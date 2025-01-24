В России утвердили стандарт связи для силовиков

В России появился свой стандарт профессиональной мобильной связи. До сих пор использовали несколько несовместимых друг с другом зарубежных стандартов, и, например, силовикам на митинг приходится брать одновременно несколько раций

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С 1 февраля в России начнут действовать новые отечественные стандарты профессиональной подвижной (то есть мобильной) радиосвязи. Об этом РБК рассказал представитель НИЦ Телеком (бывший НИИР; один из ведущих российских институтов в области разработки радиотехники). Эта организация при участии ряда силовых ведомств, РЖД, «Газпрома» и других крупных компаний, российских разработчиков средств цифровой профессиональной подвижной радиосвязи занималась разработкой новых стандартов.

Представитель НИЦ Телеком пояснил, что речь идет о связи по рациям и другим подобным устройствам. Такую связь используют силовые структуры, промышленные, топливно-энергетические и транспортные компании, службы оказания скорой медицинской помощи, различные аварийные службы, волонтерские организации др. В конце декабря 2024 года группу новых стандартов утвердил Росстандарт.

По действующему законодательству национальные стандарты в области связи носят рекомендательный характер, но «рассматривается возможность введения ряда мер», которые простимулируют разные категории российских пользователей переходить на средства профессиональной связи, соответствующие новым стандартам, дополнил представитель НИЦ Телеком.

Зачем нужен российский стандарт

По словам представителя НИЦ Телеком, сейчас в России действует несколько разнородных стандартов профессиональной подвижной связи: DMR, APCO 25, IDAS/NXDN, dPMR. Большинство российских сетей профессиональной связи построены на иностранном оборудовании европейского открытого стандарта DMR. Из-за его особенностей аппаратура разных производителей частично несовместима друг с другом, что создает сложности в совместной работе систем различных ведомств, а иногда даже внутри одной службы, рассказал он. Российский стандарт разработан на базе DMR, но с существенными доработками: в том числе была решена проблема частичной несовместимости между оборудованием различных производителей. Предусмотрены использование отечественного алгоритма аутентификации и технического маскирования передаваемой информации, обеспечение требований средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), программное обеспечение по этому стандарту можно будет дорабатывать под пользователей, дополнил он. По словам представителя НИЦ Телеком, утвержденные «книги» стандарта сейчас описывают профессиональную подвижную связь для передачи открытой информации, а в этом году должна появиться новая книга, посвященная информационной безопасности, после чего единый стандарт можно будет использовать для передачи закрытой информации.

Как отметил гендиректор НИЦ Телеком Олег Иванов, разные заинтересованные организации, в том числе волонтерские, которые занимаются поиском пропавших людей, говорили им о необходимости создания единого и притом отечественного стандарта профессиональной подвижной связи. «Они крайне заинтересованы в том, чтобы средства профессиональной подвижной связи работали эффективно и без сбоев. Такие же запросы есть в сфере организации общественных мероприятий, в работе машин скорой помощи и т.д. Критически важна совместимость оборудования при организации работы крупных промышленных предприятий в сфере ТЭК, атомной промышленности и др.», — рассказал Иванов. Представитель НИЦ Телеком также указал, что утвержденные национальные стандарты позволят российским предприятиям производить оборудование, в полной мере соответствующее требованиям ведомств, отказаться от проприетарного (то есть закрытого) зарубежного оборудования, которое не обеспечивало возможность совместной работы оборудования различных производителей.

В пресс-службе РЖД отметили, что сейчас «достаточно часто встречаются ситуации, когда оборудование одного производителя не в полном объеме совместимо или полностью не совместимо с оборудованием другого производителя». «Это приводит к потере части функционала или невозможности использования оборудования различных производителей в одной сети. Новый стандарт позволит обеспечить совместимость и унификацию оборудования и программного обеспечения, которые производятся сегодня разными российскими производителями. Мы обязательно будем рекомендовать нашим партнерам использовать его в производстве оборудования и программного обеспечения для профессиональный радиосвязи», — сообщил представитель РЖД. По его словам, компания является одним из крупнейших пользователей систем технологической радиосвязи в стране: ею пользуются машинисты, диспетчеры, обслуживающий персонал.

Представитель ФБУ «Авиалесоохрана» также говорит, что для выполнения поставленных перед учреждением задач по охране лесов от пожаров необходим единый стандарт профессиональной подвижной связи. По его словам, такую связь используют как работники ФБУ «Авиалесоохрана», в том числе парашютисты-пожарные, десантники-пожарные, так и те, кто на земле (руководитель тушения пожара должен связываться с диспетчерским пунктом лесничества, руководителями различных работающих на пожаре групп).

РБК направил запрос в МВД, ФСБ и др. пользователям профессиональной подвижной связи.