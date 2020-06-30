Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков

Минкомсвязь удалила персональные данные, использовавшиеся в приложении для оформления электронных пропусков, заявили в ведомстве. До этого удалить личные данные россиян обещали и власти Москвы, где использовался другой сервис

Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

Все персональные данные, которые были использованы в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» для оформления цифровых пропусков, удалены. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, передает корреспондент РБК.

По словам Шадаева, ведомство удалило все персональные данные россиян, использовавшиеся в приложении. Но подтвердить информацию о том, что так же поступил и департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, Минкомсвязь за него не может, добавил он.

РБК направил запрос в ДИТ.

Приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» Минкомсвязь запустила 12 апреля. В нем можно было оформить мобильный пропуск для выхода из дома в виде QR-кода. Для входа в приложение требовалась подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, также пользователь должен был указать адрес отправления и назначения и причину выхода из дома. Этот сервис планировалось использовать более чем в 20 регионах, сообщали в Минкомсвязи.