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Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков

Минкомсвязь удалила персональные данные, использовавшиеся в приложении для оформления электронных пропусков, заявили в ведомстве. До этого удалить личные данные россиян обещали и власти Москвы, где использовался другой сервис
Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС
Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

Все персональные данные, которые были использованы в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» для оформления цифровых пропусков, удалены. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, передает корреспондент РБК.

По словам Шадаева, ведомство удалило все персональные данные россиян, использовавшиеся в приложении. Но подтвердить информацию о том, что так же поступил и департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, Минкомсвязь за него не может, добавил он.

РБК направил запрос в ДИТ.

Приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» Минкомсвязь запустила 12 апреля. В нем можно было оформить мобильный пропуск для выхода из дома в виде QR-кода. Для входа в приложение требовалась подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, также пользователь должен был указать адрес отправления и назначения и причину выхода из дома. Этот сервис планировалось использовать более чем в 20 регионах, сообщали в Минкомсвязи.

Минкомсвязь пообещала удалить персональные данные для цифровых пропусков
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Фото: Владислав Шатило / РБК

В конце мая ведомство пообещало удалить все личные данные, использованные в приложении, после снятия ограничений на передвижение. «Мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует на период карантина и изоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — отмечал Шадаев.

В то же время в Москве приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» не использовалось. В столице была принята другая платформа выдачи цифровых пропусков, созданная на базе портала мэрии.

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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин также пообещал удалить данные системы цифровых пропусков. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан», — объяснил он.

Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично. По его словам, это будет сделано после завершения судебных дел, касающихся работы системы.

Пропускной режим в Подмосковье отменили 23 мая. В Москве он перестал действовать с 9 июня.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Виктория Полякова, Владислав Скобелев
Теги: персональные данные, Максут Шадаев, коронавирус
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