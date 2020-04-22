Пропуска с QR-кодами по примеру Подмосковья появятся в 21 регионе России
Платформа по выдаче цифровых пропусков, которую разработала Минкомсвязь, на время действия режима самоизоляции будет внедрена в 21 регионе, говорится в сообщении этого министерства.
«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.
Для получения разового пропуска граждане смогут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Для этого в приложении нужно указать причину выхода из дома, точку назначения и транспортное средство. Цифровой пропуск, который выдается по итогам рассмотрения заявки, будет действовать ограниченный период времени. При проверке вместе с ним нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность.
Также эта платформа позволяет создавать пропуска на основе заявок работодателя через единый портал госуслуг. После того как заявку проверят и одобрят, местные власти будут выдавать пропуск в виде QR-кода. Его будут отправлять в личный кабинет сотрудника на Госуслугах и на электронную почту.
В первую очередь к федеральной платформе цифровых пропусков подключат семь регионов центральной России: