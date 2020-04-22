Пропуска с QR-кодами по примеру Подмосковья появятся в 21 регионе России

Систему с QR-кодами, которую уже отработали в Московской области, внедрят в 21 регионе страны. В первую очередь к ней подключат семь областей в центральной России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Платформа по выдаче цифровых пропусков, которую разработала Минкомсвязь, на время действия режима самоизоляции будет внедрена в 21 регионе, говорится в сообщении этого министерства.

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.

Для получения разового пропуска граждане смогут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Для этого в приложении нужно указать причину выхода из дома, точку назначения и транспортное средство. Цифровой пропуск, который выдается по итогам рассмотрения заявки, будет действовать ограниченный период времени. При проверке вместе с ним нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Также эта платформа позволяет создавать пропуска на основе заявок работодателя через единый портал госуслуг. После того как заявку проверят и одобрят, местные власти будут выдавать пропуск в виде QR-кода. Его будут отправлять в личный кабинет сотрудника на Госуслугах и на электронную почту.

В первую очередь к федеральной платформе цифровых пропусков подключат семь регионов центральной России: