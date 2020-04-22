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Пропуска с QR-кодами по примеру Подмосковья появятся в 21 регионе России

Систему с QR-кодами, которую уже отработали в Московской области, внедрят в 21 регионе страны. В первую очередь к ней подключат семь областей в центральной России
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Платформа по выдаче цифровых пропусков, которую разработала Минкомсвязь, на время действия режима самоизоляции будет внедрена в 21 регионе, говорится в сообщении этого министерства.

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.

Для получения разового пропуска граждане смогут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Для этого в приложении нужно указать причину выхода из дома, точку назначения и транспортное средство. Цифровой пропуск, который выдается по итогам рассмотрения заявки, будет действовать ограниченный период времени. При проверке вместе с ним нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Также эта платформа позволяет создавать пропуска на основе заявок работодателя через единый портал госуслуг. После того как заявку проверят и одобрят, местные власти будут выдавать пропуск в виде QR-кода. Его будут отправлять в личный кабинет сотрудника на Госуслугах и на электронную почту.

В первую очередь к федеральной платформе цифровых пропусков подключат семь регионов центральной России:

  • Костромскую область;
  • Тульскую область;
  • Тамбовскую область;
  • Ярославскую область;
  • Владимирскую область;
  • Белгородскую область;
  • Орловскую область.

Со следующей недели систему начнут внедрять в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

В Минкомсвязи отметили, что платформа цифровых пропусков была в пилотном режиме испытана в Московской области. «По итогам пилотирования решения Минкомсвязи России в Московской области с 13 апреля 2020 года оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков. Отработаны технологии взаимодействия с системой цифровых пропусков города Москвы», — сообщили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предлагал распространить систему цифровых пропусков на всю Россию для сдерживания распространения коронавируса.

О разработке приложения, которое позволяет получить пропуск в виде QR-кода, Минкомсвязь сообщала 12 апреля. Ранее оно работало в тестовом режиме в Подмосковье. Одной из его особенностей, как сообщали в ведомстве, является «таймер пребывания на улице» с QR-кодом. В Москве была принята другая платформа выдачи цифровых пропусков, созданная на базе портала мэрии.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: пропуск, коронавирус
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