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Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков

Использование данных, которые собирались для введения цифровых пропусков в Москве, возможно только в чрезвычайных ситуациях. Поэтому, когда эпидемия кончится, их уничтожат
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

После окончания эпидемии все данные о гражданах, которые были внесены в систему цифровых пропусков и приложение «Социальный мониторинг» уничтожат. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан», — объяснил Собянин.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти неоднократно обещали, что после завершения эпидемии персональные данные россиян, которые собирались при введении ограничений, использоваться не будут. «По окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена», — писал в апреле в своем блоге Сергей Собянин. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков. Приложение ведомства использовалось за пределами Москвы в ряде регионов. Минкомсвязь сообщала, что платформу будут использовать более чем в 20 регионах.

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Фото: Владислав Шатило / РБК

Оформление цифровых пропусков началось в Москве 13 апреля, а с 15 апреля наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. При оформлении пропуска в систему нужно ввести данные паспорта, номер личного автомобиля или номер транспортной карты, адрес, откуда выедет гражданин, адрес назначения, цель поездки. При оформлении рабочего пропуска также необходимо указать данные о работодателе.

Вслед за Москвой пропускной режим в апреле был введен и в Подмосковье. Однако с 23 мая он был отменен.

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в середине мая обратился к Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков. В своем письме он попросил рассмотреть проблемы обеспечения информационной безопасности и недопустимости использования регионами для обработки конфиденциальной информации систем, которые не имеют государственного статуса. По его мнению, сбор конфиденциальных данных велся с нарушениями.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Собянин, Москва
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