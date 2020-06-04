Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков

Использование данных, которые собирались для введения цифровых пропусков в Москве, возможно только в чрезвычайных ситуациях. Поэтому, когда эпидемия кончится, их уничтожат

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

После окончания эпидемии все данные о гражданах, которые были внесены в систему цифровых пропусков и приложение «Социальный мониторинг» уничтожат. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан», — объяснил Собянин.

Власти неоднократно обещали, что после завершения эпидемии персональные данные россиян, которые собирались при введении ограничений, использоваться не будут. «По окончании действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена», — писал в апреле в своем блоге Сергей Собянин. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков. Приложение ведомства использовалось за пределами Москвы в ряде регионов. Минкомсвязь сообщала, что платформу будут использовать более чем в 20 регионах.