Минкомсвязь пообещала удалить персональные данные для цифровых пропусков

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Все персональные данные, которые были использованы для оформления цифровых пропусков, будут удалены после ослабления пропускного режима. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на брифинге.

«Мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует на период карантина и изоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — заверил он.

Шадаев напомнил, что Московская область решила отменить цифровые пропуска с 23 мая. После этого шага все персональные данные о перемещениях, адресах и целях выхода будут удалены из государственных информационных систем. Останутся лишь учетные записи на портале госуслуг, уточнил министр.

Оформление цифровых пропусков началось в Москве 13 апреля, а с 15 апреля наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Столичные власти ввели три вида цифровых пропусков — для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях.