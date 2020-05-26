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Минкомсвязь пообещала удалить персональные данные для цифровых пропусков

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Все персональные данные, которые были использованы для оформления цифровых пропусков, будут удалены после ослабления пропускного режима. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на брифинге.

«Мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует на период карантина и изоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — заверил он.

Шадаев напомнил, что Московская область решила отменить цифровые пропуска с 23 мая. После этого шага все персональные данные о перемещениях, адресах и целях выхода будут удалены из государственных информационных систем. Останутся лишь учетные записи на портале госуслуг, уточнил министр.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Оформление цифровых пропусков началось в Москве 13 апреля, а с 15 апреля наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Столичные власти ввели три вида цифровых пропусков — для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях.

При оформлении пропуска от граждан просят указать данные паспорта, номер личного автомобиля или номер транспортной карты, адрес отправки и назначения, цель поездки.

В Подмосковье, где пропуска были введены в апреле вслед за Москвой, решили отменить пропускной режим с 23 мая. 18 мая губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Московской области стабилизировалась.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минкомсвязи, персональные данные, пропуск, коронавирус
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