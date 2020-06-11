Власти Москвы пообещали «публично» удалить данные из системы пропусков

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Персональные данные жителей столицы, которые были использованы для оформления электронных пропусков, власти планируют публично удалить. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает ТАСС.

По его словам, власти удалят личные данные жителей Москвы после того, как будут закрыты судебные дела, касающиеся работы пропускной системы.

«Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу продемонстрируем, как данные удаляются из системы», — сказал Немерюк.

Кроме личной информации, связанной с пропускной системой, власти также удалят персональные данные москвичей из базы приложения «Социальный мониторинг», добавил он.