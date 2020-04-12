Приложение Минкомсвязи для получения пропусков не будет работать в Москве

Минкомсвязь разработала приложение, с помощью которого можно будет оформить электронный пропуск для выхода из дома. Для его использования понадобится подтвержденная учетная запись на портале госуслуг

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минкомсвязь разработала и запустила в тестовом режиме приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», в котором можно оформить мобильный пропуск для выхода из дома в виде QR-кода, сообщается на сайте ведомства.

«Приложение не является обязательным для использования при организации электронных пропусков в масштабе Российской Федерации без отдельных решений региональных властей о его применении», — сообщили в Минкомсвязи.

В Москве с помощью полученного из приложения пропуска передвигаться будет нельзя. В столице «уже действуют другие технологические решения, в том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу», отметили в ведомстве. «В ближайшее время с целью точного информирования о таком порядке работы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» появятся специальные уведомления», — сообщили в нем.

В приложение можно будет войти с помощью учетной записи на портале госуслуг. В нем понадобится указать адрес проживания и выбрать причину выхода из дома из предложенного списка, после чего в приложении появится карточка «таймер пребывания на улице» с QR-кодом. Его можно будет показать проверяющему, однако носить при себе подтверждающие личность документы все же придется.