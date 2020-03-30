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Пандемия коронавируса ,  
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За фейки об эпидемиях предложили штрафовать на 3 млн руб.

Власти могут ужесточить наказание за распространение ложной информации в СМИ и Сети. Крупный штраф в том числе будет грозить и тем, кто сообщает о недостоверных приемах и способах защиты от коронавируса
Фото: Андрей Любимов / РБК

На заседании 31 марта Госдума рассмотрит вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправок об ужесточении ответственности за распространении в СМИ и интернете заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений.

В текст законопроекта, подготовленного ко второму чтению, включена поправка, дополняющая ст. 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации») частью 10.1. В соответствии с ней на юридических лиц может быть наложен штраф в размере до 3 млн руб. за распространение ложных сообщений:

  • об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан;
  • о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Как обстоятельства, представляющие угрозу жизни и безопасности граждан, в законопроекте обозначены:

  • чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
  • чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий.

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30 марта Следственный комитет сообщил о начале проверки после появления в интернете видеоролика с недостоверной информацией об ограничительных мерах в Москве и области. Ранее Роскомнадзор по указанию Генпрокуратуры потребовал от некоторых интернет-ресурсов удалить сообщения о том, что к Москве стягивают бойцов Росгвардии в связи с закрытием города из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент Владимир Путин посоветовал россиянам не верить слухам о коронавирусе. «Кто-то это делает бессознательно, а кто-то — осознанно, с целью посеять недоверие и вызвать панику», — отметил он.

В частности, из-за ложных сообщений о заболевании в Амурской области будут судить женщину, которая в соцсетях распространяла информацию о заразившихся коронавирусом в регионе, когда в нем еще не было выявлено ни одного случая заболевания.

Следственный комитет создал группу для выявления фейков о коронавирусе
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О задержании еще одной распространительницы фейков о вирусе сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. По данным полиции, в одном из чатов в соцсети «ВКонтакте» распространялось аудиосообщение о завышенном числе заразившихся. Правоохранители выяснили, что его записала 20-летняя студентка. Сейчас ей грозит штраф до 100 тыс. руб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Евгений Калюков, Виктория Полякова
Теги: законопроект, штраф, коронавирус, фейковые новости
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