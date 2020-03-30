За фейки об эпидемиях предложили штрафовать на 3 млн руб.

Власти могут ужесточить наказание за распространение ложной информации в СМИ и Сети. Крупный штраф в том числе будет грозить и тем, кто сообщает о недостоверных приемах и способах защиты от коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК

На заседании 31 марта Госдума рассмотрит вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправок об ужесточении ответственности за распространении в СМИ и интернете заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений.

В текст законопроекта, подготовленного ко второму чтению, включена поправка, дополняющая ст. 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации») частью 10.1. В соответствии с ней на юридических лиц может быть наложен штраф в размере до 3 млн руб. за распространение ложных сообщений:

об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан;

о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Как обстоятельства, представляющие угрозу жизни и безопасности граждан, в законопроекте обозначены: