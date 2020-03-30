За фейки об эпидемиях предложили штрафовать на 3 млн руб.
На заседании 31 марта Госдума рассмотрит вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправок об ужесточении ответственности за распространении в СМИ и интернете заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений.
В текст законопроекта, подготовленного ко второму чтению, включена поправка, дополняющая ст. 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации») частью 10.1. В соответствии с ней на юридических лиц может быть наложен штраф в размере до 3 млн руб. за распространение ложных сообщений:
- об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан;
- о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.
Как обстоятельства, представляющие угрозу жизни и безопасности граждан, в законопроекте обозначены:
- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
- чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий.