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Роскомнадзор потребовал удалить сообщения о стягивании силовиков к Москве

Ведомство потребовало удалить информацию о том, что транспорт Росгвардии в Москве появился из-за закрытия города на карантин, назвав ее фейком. СМИ сообщали об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом, вплоть до закрытия Москвы

Роскомнадзор по указанию Генпрокуратуры потребовал от некоторых интернет-ресурсов удалить сообщения о том, что к Москве стягивают бойцов Росгвардии в связи с закрытием города из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в РБК.

Ведомство назвало информацию фейком и отметило, что, по данным правительства, транспорт используется для перевозки силовиков в рамках подготовки к Параду Победы. Какие именно сайты распространяли эти сообщения, там не уточнили.

В Росгвардии, как передавал ТАСС, объяснили движение ведомственных автобусов в Москве плановой дислокацией. О том, что силовики готовятся к ужесточению мер по борьбе с коронавирусом, писали «Открытые медиа». Издание утверждало, в частности, что наряды бойцов Росгвардии могут привлечь для патрулирования улиц в течение нерабочей недели. До этого оно сообщало, что власти Москвы отрабатывают план «жесткого карантина», если количество заболевших резко увеличится к 20 марта. О возможном закрытии города в связи с коронавирусом также писали «Ведомости», а «РИА Новости» на прошлой неделе передавали лишь, что меры по борьбе с коронавирусом могут ужесточить.

Власти Москвы назвали клеветой сообщение об обсуждении «закрытия» города
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Власти Москвы называли сообщения «клеветнической информацией». Данные СМИ опровергали и в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В Кремле неоднократно говорили, что вопрос о закрытии въезда и выезда на территорию столицы не обсуждается.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По последним данным, в России зарегистрировали 1036 случаев заражения коронавирусом, три человека стали жертвами заболевания. Наибольшее число случаев выявили в Москве, за сутки число зараженных в городе выросло на 157 человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Роскомнадзор, коронавирус
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