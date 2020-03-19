В Амурской области будут судить женщину за фейки о коронавирусе

В городе Свободный Амурской области полиция выявила местную жительницу, которая распространяла ложную информацию об эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Как говорится в сообщении, сотрудники МВД и ФСБ установили женщину, которая в социальных сетях заявляла о заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Амурской области, что не соответствует действительности.

«На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения», — сообщили в полиции.

В МВД напомнили, что за распространение фейковой информации граждане могут быть наказаны штрафом до 100 тыс. руб. с конфискацией предмета нарушения.