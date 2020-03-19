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Пандемия коронавируса ,  
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В Амурской области будут судить женщину за фейки о коронавирусе

В городе Свободный Амурской области полиция выявила местную жительницу, которая распространяла ложную информацию об эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Как говорится в сообщении, сотрудники МВД и ФСБ установили женщину, которая в социальных сетях заявляла о заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Амурской области, что не соответствует действительности.

«На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения», — сообщили в полиции.

В МВД напомнили, что за распространение фейковой информации граждане могут быть наказаны штрафом до 100 тыс. руб. с конфискацией предмета нарушения.

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Ранее 18 марта президент России Владимир Путин посоветовал соотечественникам не верить слухам о коронавирусе. «Кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие и вызвать панику», — сказал Путин.

По данным оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в России к 18 марта выявлено 147 случаев заболевания.

За сутки это число выросло на 33, 31 случай зафиксирован в Москве. Еще по одному — в Томской и Новосибирской областях. Выздоровели пять человек, в том числе двое граждан Китая и итальянец, заразившиеся одними из первых.

Теги: коронавирус, Амурская область, фейк, суд
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