Следственный комитет создал группу для выявления фейков о коронавирусе

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Следственный комитет создал рабочую группу по предупреждению распространения в интернете фейков о ситуации с коронавирусной инфекцией в России, сообщается на сайте ведомства.

Рабочая группа должна выявлять случаи распространения, в том числе интернете и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом в России, а также других недостоверных сведений, провоцирующих панические настроения.

Следственный комитет будет давать уголовно-правовую оценку таким фактам.

Ранее Роскомнадзор предупредил СМИ и интернет-ресурсы об ответственности за распространение ложных данных о коронавирусе. В ведомстве отметили, что будут принимать против нарушителей положений закона «Об информации» жесткие меры, в том числе могут полностью и немедленно ограничить доступ к ресурсам и лишить их лицензий.