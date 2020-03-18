Путин посоветовал не верить фейкам о коронавирусе

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Президент Владимир Путин призвал россиян не верить фейкам и вбросам по поводу распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, зачастую эти фейки распространяются осознанно.

«Кто-то это делает бессознательно, а кто-то осознанно с целью посеять недоверие к тому, что делают власти на региональном, на федеральном уровне, муниципальном, панику какую-то вызвать», — сказал Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя (трансляция встречи ведется на канале «Россия 24»).

По словам Путина, на такую информацию лучше не обращать внимания, а смотреть только на официальную, которая «достоверна».

В среду, 18 марта, Роскомнадзор предупредил средства массовой информации (СМИ) и интернет-ресурсы об ответственности за ложные данные о распространении нового типа коронавируса, пообещав принимать против распространителей фейков жесткие меры вплоть до ограничения доступа и лишения лицензии.