СК начал проверку ролика с ложными данными об ограничениях в Москве

Фото: moscow.sledcom.ru

Следователи начали доследственную проверку после появления в Сети видеоролика с недостоверной информацией об ограничительных мерах в Москве и области. Об этом сообщается на сайте столичного СУСК России.

Согласно сообщению, на одном из видеохостингов 26 марта пользователь разместил видео, содержащее недостоверные сведения о введенных ограничительных мерах в регионе и средствах их обеспечения.

«По мнению следствия, действия автора ролика были направлены на создание паники у жителей столицы», — отметили в главке.

В данный момент следователи устанавливают лицо, записавшее и распространившее ложную информацию.