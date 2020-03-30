Кабмин создал коммуникационный центр для выявления фейков о коронавирусе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:43 СМИ узнали о плане полиции Москвы по борьбе с нарушителями самоизоляции Общество, 18:31 Винокур сообщил о состоянии заболевшего коронавирусной инфекцией Лещенко Общество, 18:30 На выдумки хитры: неожиданные предметы для совместного потребления Экономика шеринга, 18:21  Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года Quote, 18:20 Бой Поветкина с Уайтом перенесли на июль из-за COVID-19 Спорт, 18:14 Создавал 20 лет, потерял за 2 месяца: суть интеллектуальной собственности Pro, 18:13  Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции Общество, 18:07 Как выглядит Москва после введения полной самоизоляции. Фоторепортаж Общество, 18:01  Липецкий губернатор допустил рост числа зараженных коронавирусом на 23 Общество, 17:59 «Яндекс» оценил соблюдение самоизоляции в России «на троечку» Общество, 17:48 Кабмин создал коммуникационный центр для выявления фейков о коронавирусе Общество, 17:45 Писатель Григорий Служитель — о вирусе, границах и страсти Стиль, 17:45 Карантин в ЦСКА продлили до 1 мая Спорт, 17:39
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кабмин создал коммуникационный центр для выявления фейков о коронавирусе

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Координационном совете при правительстве России по борьбе с коронавирусом появится коммуникационный центр, одной из задач которого будет выявление и опровержение ложной информации об инфекции. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Кроме того, коммуникационный центр будет заниматься сбором и анализом данных о коронавирусе и борьбе с ним в России; доводить до региональных и местных властей указания президента и правительства; мониторить социальные и экономические показатели (в том числе доступность продовольствия и медицинских товаров); готовить предложения по положительному опыту борьбы с коронавирусом других стран.

В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе
Общество

Центр начнет выявлять ложные данные о коронавирусе, которые создают угрозу жизни и здоровью россиян и дестабилизируют социально-экономическую обстановку. Также новый орган будет осуществлять мониторинг общественного мнения и заниматься обратной связью с гражданами.

Ранее группа по предупреждению распространения в Сети фейков о коронавирусе появилась в Следственном комитете России.

Как выглядит Москва после введения полной самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

30 марта в Иркутской области полиция задержала местную жительницу, которая распространяла ложную информацию о коронавирусе. 20-летняя студентка рассылала во «ВКонтакте» аудиосообщение, где говорила более чем о 35 заболевших в Иркутске и Ангарске.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

В отношении нарушительницы составили административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Максимальное наказание по ней — штраф до 100 тыс. руб.

Теги: коронавирус, информация, фейк
Материалы по теме
Следственный комитет создал группу для выявления фейков о коронавирусе
Общество
Роскомнадзор заблокировал «Двач» из-за фейков о коронавирусе
Общество
В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter