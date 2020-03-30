Кабмин создал коммуникационный центр для выявления фейков о коронавирусе

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В Координационном совете при правительстве России по борьбе с коронавирусом появится коммуникационный центр, одной из задач которого будет выявление и опровержение ложной информации об инфекции. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Кроме того, коммуникационный центр будет заниматься сбором и анализом данных о коронавирусе и борьбе с ним в России; доводить до региональных и местных властей указания президента и правительства; мониторить социальные и экономические показатели (в том числе доступность продовольствия и медицинских товаров); готовить предложения по положительному опыту борьбы с коронавирусом других стран.

Центр начнет выявлять ложные данные о коронавирусе, которые создают угрозу жизни и здоровью россиян и дестабилизируют социально-экономическую обстановку. Также новый орган будет осуществлять мониторинг общественного мнения и заниматься обратной связью с гражданами.

Ранее группа по предупреждению распространения в Сети фейков о коронавирусе появилась в Следственном комитете России.