Роскомнадзор заблокировал «Двач» из-за фейков о коронавирусе

Форум «Двач» оказался под временной блокировкой из-за того, что на нем было опубликовано фейковое сообщение о введении комендантского часа в Москве

Нариман Намазов (Фото: Нариман Намазов / VK)

Роскомнадзор заблокировал ресурс «Двач» (2ch) из-за фейковой информации о коронавирусе, сообщили РБК в ведомстве. Причиной стали опубликованные на веб-форуме сообщения о введении в Москве комендантского часа.

К настоящему моменту фейковая информация удалена, доступ к имиджборду восстановлен.

«Интернет-ресурс в установленные законом сроки не принял меры по удалению противоправной информации. В связи с этим доступ к ресурсу был ограничен. Однако вечером в пятницу «Двач» противоправную информацию удалил. В связи с этим принято решение о прекращении ограничения доступа к ресурсу», — сообщили в РКН.

Владелец интернет-ресурса «Двач» Нариман Намазов подтвердил РБК, что Роскомнадзор заблокировал ресурс из-за публикации картинки про фейковый план введения комендантского часа в Москве.