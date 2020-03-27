Роскомнадзор заблокировал «Двач» из-за фейков о коронавирусе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
Умер режиссер Владимир Любомудров Общество, 22:21 Лавров обсудил угрозу распространения коронавируса с главой МИД Китая Общество, 22:15 В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд Технологии и медиа, 22:07 Мадридский «Атлетико» предложил отменить летнее трансферное окно в Европе Спорт, 21:57 Минобороны опровергло нарушение российским самолетом международных норм Общество, 21:56 Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды Quote, 21:54 Как экономика шеринга переживает последствия пандемии коронавируса Экономика шеринга, 21:42  Собянин попросил москвичей «просидеть дома» всю нерабочую неделю Общество, 21:41 На рынке США возникли отрицательные цены на нефть Экономика, 21:38 ПСЖ заработал €200 тыс. для больниц Парижа на продаже футболок Спорт, 21:32 Роскомнадзор заблокировал «Двач» из-за фейков о коронавирусе Общество, 21:24 Власти Подмосковья назвали работающие на выходной неделе предприятия Общество, 21:21 В НАТО официально появился новый участник Политика, 21:10 Сотрудница «Газпрома» заразилась коронавирусом Общество, 21:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роскомнадзор заблокировал «Двач» из-за фейков о коронавирусе

Форум «Двач» оказался под временной блокировкой из-за того, что на нем было опубликовано фейковое сообщение о введении комендантского часа в Москве
Нариман Намазов (Фото: Нариман Намазов / VK)

Роскомнадзор заблокировал ресурс «Двач» (2ch) из-за фейковой информации о коронавирусе, сообщили РБК в ведомстве. Причиной стали опубликованные на веб-форуме сообщения о введении в Москве комендантского часа.

К настоящему моменту фейковая информация удалена, доступ к имиджборду восстановлен.

«Интернет-ресурс в установленные законом сроки не принял меры по удалению противоправной информации. В связи с этим доступ к ресурсу был ограничен. Однако вечером в пятницу «Двач» противоправную информацию удалил. В связи с этим принято решение о прекращении ограничения доступа к ресурсу», — сообщили в РКН.

Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Владелец интернет-ресурса «Двач» Нариман Намазов подтвердил РБК, что Роскомнадзор заблокировал ресурс из-за публикации картинки про фейковый план введения комендантского часа в Москве.

«Блокировку пообещали снять, да, после удаления материала, когда снимут — неизвестно. Надеюсь, пораньше. Ведомство честно прислало уведомления, которые я не заметил. В целом, в условиях масштабов фейков и нагнетания паники, я их даже в чем-то понимаю», — сказал он.

Он отметил, что сообщество готово к росту публикаций фейков на сайте и намерено тщательнее отслеживать контент.

Роскомнадзор потребовал удалить сообщения о стягивании силовиков к Москве
Технологии и медиа

В Роскомнадзоре отметили, что ранее такие фейковые сообщения уже публиковались на других площадках, к примеру, Twitter. После получения предостережения Twiiter удалил фейк. С такими же требованиями сталкивался Instagram.

В появившемся в интернете документе якобы за подписью главы Минобороны Сергея Шойгу говорилось, что в столице введут комендантский час с 30 марта. В Минобороны называли документ «грубо слепленной фальшивкой», отмечая, что у ведомства не может быть таких документов «ни по содержанию, ни по оформлению».

26 марта рабочую группу по предупреждению распространения в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России создал Следственный комитет. Группа будет следить за появлением в СМИ и мессенджерах ложной и непроверенной информации о заболевании.

Авторы: Георгий Тадтаев, Майя Бобенко
Теги: Роскомнадзор, блокировка, фейковые новости
Материалы по теме
Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву
Общество
Роскомнадзор заявил о не удаленных с YouTube фейках по коронавирусу
Технологии и медиа
Следственный комитет создал группу для выявления фейков о коронавирусе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter