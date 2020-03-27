Роскомнадзор заблокировал «Двач» из-за фейков о коронавирусе
Роскомнадзор заблокировал ресурс «Двач» (2ch) из-за фейковой информации о коронавирусе, сообщили РБК в ведомстве. Причиной стали опубликованные на веб-форуме сообщения о введении в Москве комендантского часа.
К настоящему моменту фейковая информация удалена, доступ к имиджборду восстановлен.
«Интернет-ресурс в установленные законом сроки не принял меры по удалению противоправной информации. В связи с этим доступ к ресурсу был ограничен. Однако вечером в пятницу «Двач» противоправную информацию удалил. В связи с этим принято решение о прекращении ограничения доступа к ресурсу», — сообщили в РКН.
Владелец интернет-ресурса «Двач» Нариман Намазов подтвердил РБК, что Роскомнадзор заблокировал ресурс из-за публикации картинки про фейковый план введения комендантского часа в Москве.