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Путин прокомментировал антивирусные меры фразой «береженого бог бережет»

В России должны приниматься все необходимые для борьбы с распространением вируса меры — даже в том случае, если кому-то они кажутся избыточными, заявил президент. Ранее вслед за Москвой режим самоизоляции ввели и другие регионы
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В сложившейся обстановке нельзя заниматься самоуспокоением, и регионы должны провести подготовку с учетом всех вариантов развития событий по коронавирусу и опыта других стран. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе совещания со своими полномочными представителями в федеральных округах, которое он провел по видеосвязи.

«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям, не посвященным в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого бог бережет», — сказал Путин.

В рамках подготовки к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом он поручил губернаторам в ближайшие дни завершить проверку состояния и готовности больниц и частных клиник. Кроме того, он заявил о необходимости увеличить число коек для заразившихся коронавирусом в регионах, в том числе перепрофилировав для этого некоторые больницы.

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С 30 марта жителям Москвы и Подмосковья запрещено выходить из дома, за исключением походов за продуктами, в аптеку или для обращения за срочной медицинской помощью.

Позднее сенатор Андрей Клишас заявил о том, что у мэра Москвы Сергея Собянина не было права вводить подобные массовые ограничения. Этим могут заниматься только президент и парламент, отметил он. В Кремле в ответ заявили, что введенные властями Москвы и Подмосковья меры полностью соответствуют задачам по борьбе с эпидемией. Сейчас главная задача — это сохранить здоровье людей, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 302 человека и превысило 1,8 тыс., скончались 11 человек. В рамках борьбы с эпидемией 19 марта во всех регионах страны был введен режим повышенной готовности, а 30 марта вслед за принятым ограничением в Москве и Подмосковье жителям запретили покидать дома власти Калининградской, Рязанской, Вологодской и Мурманской областей.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Владимир Путин
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