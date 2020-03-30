Путин прокомментировал антивирусные меры фразой «береженого бог бережет»

В России должны приниматься все необходимые для борьбы с распространением вируса меры — даже в том случае, если кому-то они кажутся избыточными, заявил президент. Ранее вслед за Москвой режим самоизоляции ввели и другие регионы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В сложившейся обстановке нельзя заниматься самоуспокоением, и регионы должны провести подготовку с учетом всех вариантов развития событий по коронавирусу и опыта других стран. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе совещания со своими полномочными представителями в федеральных округах, которое он провел по видеосвязи.

«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям, не посвященным в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого бог бережет», — сказал Путин.

В рамках подготовки к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом он поручил губернаторам в ближайшие дни завершить проверку состояния и готовности больниц и частных клиник. Кроме того, он заявил о необходимости увеличить число коек для заразившихся коронавирусом в регионах, в том числе перепрофилировав для этого некоторые больницы.

С 30 марта жителям Москвы и Подмосковья запрещено выходить из дома, за исключением походов за продуктами, в аптеку или для обращения за срочной медицинской помощью.