Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

Глава комитета Совфеда считает, что право на ограничение прав и свобод граждан, подобное тому, которое было принято в Москве и Подмосковье, есть только у президента и парламента. Это следует из 55 статьи Конституции

Андрей Клишас (Фото: council.gov.ru)

Вводить массовые ограничения, подобные тем, которые были установлены в Москве, может лишь президент и парламент. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас, передает ТАСС.

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Официальный представитель президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль считает оправданным ввод режима полной самоизоляции в Москве.

Ограничения в столице, в числе которых повсеместная самоизоляция и запрет на выход из дома без веских оснований для всех граждан ввел своим указом мэр Москвы Сергей Собянин. Аналогичные ограничения в Подмосковье были введены губернатором Андреем Воробьевым. Пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова сообщила, что гражданам будут выдаваться спецпропуска для выхода из дома, их получат все москвичи.