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Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

Глава комитета Совфеда считает, что право на ограничение прав и свобод граждан, подобное тому, которое было принято в Москве и Подмосковье, есть только у президента и парламента. Это следует из 55 статьи Конституции
Андрей Клишас (Фото: council.gov.ru)

Вводить массовые ограничения, подобные тем, которые были установлены в Москве, может лишь президент и парламент. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас, передает ТАСС.

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ограничение передвижения в Москве и в Подмосковье. Главное
Политика

Официальный представитель президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль считает оправданным ввод режима полной самоизоляции в Москве.

Ограничения в столице, в числе которых повсеместная самоизоляция и запрет на выход из дома без веских оснований для всех граждан ввел своим указом мэр Москвы Сергей Собянин. Аналогичные ограничения в Подмосковье были введены губернатором Андреем Воробьевым. Пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова сообщила, что гражданам будут выдаваться спецпропуска для выхода из дома, их получат все москвичи.

Председатель «Деловой России» Алексей Репик сообщил РБК, что планируется создание системы QR-кодов, в которых будет зашифрован адрес проживания и адрес работы гражданина. Для тех, кто работает дистанционно, адрес второй точки указываться не будет.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Москва, Подмосковье, коронавирус, Андрей Клишас
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