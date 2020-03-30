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Кремль ответил Клишасу по поводу права Собянина на ввод ограничений

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Меры, принимаемые властями Москвы и Подмосковья для борьбы с коронавирусом, соответствуют задачам по борьбе с эпидемией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Меры, которые принимают власти Москвы и Подмосковья, и меры, которые рекомендованы всем остальным субъектам, абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом», — сказал Песков.

Он также добавил, что введенные ограничения согласовывались с президентом Владимиром Путиным. «Любой глава региона Российской Федерации в подобной ситуации находится в тесной координации с федеральными властями и тем более с главой государства», — пояснил Песков.

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Так Песков прокомментировал слова главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, который ранее заявил, что вводить ограничения, подобные тем, какие власти вводят в столичном регионе, могут только президент и парламент. Представитель Кремля также отметил, что не будет давать юридическую оценку этим словам, поскольку сам не является юристом.

Накануне власти Москвы ввели несколько новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. С 30 марта режим самоизоляции стал действовать для всех жителей столицы независимо от возраста.

Покидать квартиру можно только для обращения за медицинской помощью, поездок на работу, походов в магазин или аптеку, выгула домашних животных и необходимости вынести мусор. Власти Москвы развернут систему, которая позволит контролировать перемещение граждан. Кроме того, для нарушителей изоляции введут отдельное наказание.

Теги: Москва, Кремль, коронавирус
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