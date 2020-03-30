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Пандемия коронавируса ,  
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Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса

По словам президента, властям России удалось сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции, но нужно принимать и другие меры — «береженого бог бережет»
Владимир Путин на совещании c ​полпредами в федеральных округах (Фото: kremlin.ru)

Несоблюдение ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, является преступной халатностью, заявил президент России Владимир Путин на совещании со своими полпредами в федеральных округах страны.

В ходе совещания глава государства заявил, что рекомендации эпидемиологов должны неукоснительно соблюдаться, так как именно работа этих специалистов позволила не допустить реализации в России «сценария, с которым уже столкнулся целый ряд стран», и «сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции».

«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям, не посвященным в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого бог бережет», — подчеркнул Путин.

Введение в Москве и Подмосковье «режима ограничения и самоизоляции» он назвал абсолютно необходимым шагом. В то же время президент призвал власти остальных регионов контролировать исполнение утвержденных на федеральном уровне мер по ограничению работы мест с массовым скоплением людей.

«К сожалению, далеко не везде такой режим соблюдается, а местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться», — сказал президент, рекомендовав властям в регионах в тесном взаимодействии с правоохранительными органами обеспечить «неукоснительное соблюдение всех ограничительных мер».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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За предыдущие сутки в России выявлено 302 случая заражения COVID-19, их общее число увеличилось до 1836; больные обнаружены в 71 из 85 регионов. Большая часть вновь выявленных случаев заражения — 212 — пришлась на Москву, при этом более половины обнаруженных за сутки в столице больных составляют лица младше 40 лет.

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По примеру столицы Москвы и Московской области режим самоизоляции ввели власти Мурманской области, Калининградской области, на такой же режим намерены перевести регион власти Якутии.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Владимир Путин
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