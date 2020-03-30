В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Месси поддержал снижение зарплат в «Барселоне» Спорт, 17:18 Что меняет мусорная реформа Зеленая экономика, 17:17  Как экологические инициативы государства изменят пищевую индустрию Pro, 17:14 Еще два региона решили ввести режим полной самоизоляции Общество, 17:09 СК начал проверку ролика с ложными данными об ограничениях в Москве Общество, 17:00 Чемпионат мира по легкой атлетике отложили на год Спорт, 16:55 Путин поручил привлечь студентов медвузов к борьбе с коронавирусом Общество, 16:51 Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице Общество, 16:48 В Немецком теннисном союзе сообщили о первой с 1945 года отмене Уимблдона Спорт, 16:42 Путешествие на Восток: как выйти в Китай с сервисом продажи билетов Pro, 16:40 Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным Политика, 16:38 В Крыму завели первое уголовное дело за заражение коронавирусом Общество, 16:38 На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян Бизнес, 16:37 Путин прокомментировал антивирусные меры фразой «береженого бог бережет» Общество, 16:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

По словам губернатора Беглова, об инфицировании стало известно уже после вскрытия. Ранее оперативный штаб отчитывался в общей сложности о девяти летальных случаях в России
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге скончался второй пациент, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.

По его словам, о новом случае стало известно лишь после вскрытия, которое показало, что пациент заразился коронавирусной инфекцией.

«Итого в Санкт-Петербурге на сегодняшний день два человека, которые ушли из жизни с этим диагнозом», — заключил Беглов.

Первый пациент с COVID-2019 умер в городе 28 марта. Причина его смерти будет установлена после вскрытия, сообщал губернатор.

Власти Петербурга предложили храмам вести видеотрансляцию служб
Общество

Всего в Санкт-Петербурге, который находится на третьем месте по числу заразившихся в России, известно о 50 подтвержденных случаях заболевания. Пять человек в городе уже выздоровели.

Ранее оперативный штаб сообщал о десятой жертве с COVID-2019 в России: умерла 84-летняя женщина, страдавшая хроническими заболеваниями и находившаяся на искусственной вентиляции легких. Также стало известно, что первый пациент с коронавирусом скончался во Владимирской области. Этот случай не учитывался в официальной статистике, так как на момент поступления в больницу с пневмонией у 48-летнего больного еще не выявили коронавирус. Причину его смерти установят после вскрытия.

В Петербурге отправили на карантин 22 нарушителя режима самоизоляции
Общество

За прошедшие сутки в России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом — таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 1836 человек. Выздоровели же с начала эпидемии 68 человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: Санкт-Петербург, коронавирус
Материалы по теме
Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки
Общество
В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом
Общество
В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter