В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

По словам губернатора Беглова, об инфицировании стало известно уже после вскрытия. Ранее оперативный штаб отчитывался в общей сложности о девяти летальных случаях в России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге скончался второй пациент, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.

По его словам, о новом случае стало известно лишь после вскрытия, которое показало, что пациент заразился коронавирусной инфекцией.

«Итого в Санкт-Петербурге на сегодняшний день два человека, которые ушли из жизни с этим диагнозом», — заключил Беглов.

Первый пациент с COVID-2019 умер в городе 28 марта. Причина его смерти будет установлена после вскрытия, сообщал губернатор.