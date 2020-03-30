В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом
В Санкт-Петербурге скончался второй пациент, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.
По его словам, о новом случае стало известно лишь после вскрытия, которое показало, что пациент заразился коронавирусной инфекцией.
«Итого в Санкт-Петербурге на сегодняшний день два человека, которые ушли из жизни с этим диагнозом», — заключил Беглов.
Первый пациент с COVID-2019 умер в городе 28 марта. Причина его смерти будет установлена после вскрытия, сообщал губернатор.