Крушение самолета с российскими фигуристами в США. Главное

Фото: Andrew Harnik / Getty Images Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Andrew Harnik / Getty Images Фото: Andrew Harnik / Getty Images Фото: Andrew Harnik / Getty Images Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Пассажирский самолет American Airlines столкнулся c вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, на борту находились фигуристы, в том числе, по предварительным данным, российские. На месте идут спасательные работы, уже обнаружены тела. Главное об авиакатастрофе — в материале РБК.

Bombardier авиакомпании American Airlines выполнял рейс из Уичиты, штат Канзас, в Вашингтон. При заходе на посадку в столице США он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).

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Обломки самолета рухнули в реку Потомак. Пока обнаружены тела 18 погибших. Вышивших нет.

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека, в вертолете — трое, сообщила мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер, передает CNN. На месте работают спасатели. Аэропорт имени Рейгана после катастрофы закрыли.

Среди пассажиров были тренеры и фигуристы сборной США по фигурному катанию, пишет The Wichita Eagle. Они летели в Вашингтон после Чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в Уичито с 20 по 26 января. Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту разбившегося в Вашингтоне самолета находились фигуристы, тренеры и члены их семей, которые летели с соревнований в Канзасе.

На борту могли быть и чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, сообщает Sports.ru и ТАСС. Сын Шишковой и Наумова Максим занял 4-е место на прошедшем в Канзасе турнире. По данным Матч ТВ, среди пассажиров числилась бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Они работали тренерами в США.

Столкновения в небе над Вашингтоном можно было избежать, считает президент США Дональд Трамп: «Ночь была безоблачной, габаритные огни самолета были включены. Почему вертолет не поднялся, не спустился или не сделал вираж? Почему диспетчеры не сообщили экипажу вертолета что делать, вместо вопроса, видят ли они самолет? Эту ситуацию можно было избежать».

Работа спасателей на месте крушения займет несколько дней, погодные условия тяжелые, глубина реки в зоне падения обломков составляет 8 футов (около 2,5 метров), рассказал начальник пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия Джон А. Доннелли-старший.

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