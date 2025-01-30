В ISU заявили, что потрясены крушением самолета с фигуристами в США
Международный союз конькобежцев (ISU) глубоко потрясен трагическим инцидентом с самолетом, который потерпел крушение рядом с Вашингтоном, говорится в заявлении организации.
«Мы были убиты горем, узнав, что среди тех, кто был на борту, оказались фигуристы, а также их семьи, друзья и тренеры», — отметили в ISU, заявив, что поддерживают тесную связь с американской федерацией.
В ISU выразили соболезнования всем, кого затронула трагедия.
U.S. Figure Skating ранее подтвердила, что среди 60 пассажиров были фигуристы и тренеры, но имен не сообщила. Авиакомпания также не публиковала список тех, кто был на борту.
Американский фигурист Джон Маравилла заявлял, что в самолете было примерно 14 спортсменов, не считая тренеров и членов их семей. Они возвращались из тренировочного лагеря в городе Уичито (штат Канзас), организованного после завершения чемпионата США.
Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что среди пассажиров были чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.
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